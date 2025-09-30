Muore dopo il malore al Pilastro, i figli aggrediscono i sanitari con calci e pugni: due arresti

Bologna, 30 settembre 2025 – Nuova aggressione ai danni di sanitari. I Carabinieri del nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato due fratelli di 25 e 29 anni per lesioni a personale sanitario in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale in un’abitazione del Pilastro. L’aggressione è avvenuto nella notte, durante un intervento di soccorso da parte di due equipaggi di sanitari a una donna colpita da malore.

La situazione, però, è velocemente degenerata quando la donna, una sessantenne congolese, nonostante le cure mediche, è deceduta.

Un triste epilogo che non è stato accettato dai figli che hanno accusato il personale sanitario di non aver fatto abbastanza per salvare la vita alla propria madre.

Da qui, i due fratelli hanno prima minacciato e poi aggredito i sanitari, prendendoli a calci e pugni.

I militari del Nucleo Radiomobile hanno raggiunto subito l’abitazione del Pilastro, trovando i due fratelli ancora in preda a uno stato di agitazione tale da aver richiamato l’attenzione del vicinato, allertato dalle urla.

I figli della donna deceduta hanno tentato di aggredire anche i carabinieri, impegnati a proteggere i sanitari. Una volta immobilizzati, e dichiarati in arresto, la situazione è tornata alla normalità. I sanitari feriti hanno riportato da due a sette giorni di prognosi.

In seguito, su disposizione della Procura, i presunti responsabili sono stati liberati, in assenza di presupposti per richiedere l’applicazione di misure coercitive a loro carico.