Morta la bambina di 12 anni dopo lo schianto frontale a Crespellano

Bologna, 12 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta la bambina di 12 anni che era a bordo di una delle due auto che si sono scontrate frontalmente, nel pomeriggio di venerdì, sulla vecchia Bazzanese. In ospedale restano gli altri due bambini di otto e dieci anni.

Le condizione della bimba erano apparse subito gravissime agli operatori del 118 accorsi con cinque ambulanze e l’elisoccorso che ha immediatamente portato la piccola all’ospedale Maggiore. La bambina risiedeva con la famiglia a Zola Predosa, alla guida dell’auto che la trasportava c’era il padre.

Una donna, che era a bordo dell’altra auto, è deceduta sul colpo. Si tratta di Ileana Gaspari, 70 anni, residente a Sasso Marconi che era sul mezzo con il marito e il nipotino di 10 anni.

Il luogo dell'incidente mortale avvenuto a Crespellano, venerdì pomeriggio. Sul posto ambulanze, elisoccorso, forze dell'ordine e vigili del fuoco

La tragedia si è consumata in via Risorgimento all’angolo con via Alicata, a due passi da Zola Predosa, altrettanti da Monte San Pietro.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, un’auto proveniente da Bologna, con al volante un uomo, avrebbe perso il controllo, invadendo l’altra corsia. Con lui, nella macchina, la figlia di 12 anni e un altro bambino di otto anni. Nell’altra auto la donna che è deceduta era alla guida, aveva al fianco il marito, rimasto ferito, e il nipote di 10 anni.

Il frontale ha coinvolto una Nissan Qashqai e una Hyundai. Nel grosso incidente è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, una Toyota Rav4, a cui sono arrivati addosso i pezzi dei veicoli che si sono scontrati nel frontale. Entrambe le auto sono andate completamente distrutte.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Bazzano, con diverse squadre che hanno dovuto estrarre le persone dalle lamiere delle auto distrutte, e la polizia locale del corpo unico Reno Lavino che ha

gestito la viabilità. In supporto anche i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale.