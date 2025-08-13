Morta dopo la caduta dal balcone. Domani l’interrogatorio del compagno

Si terrà domani l’interrogatorio di garanzia di Faiez Selmi, il 36enne tunisino accusato di maltrattamenti. Selmi è fuggito in Francia il giorno stesso della morte della compagna Tania Bellinetti, la 47enne, mamma di due figli, caduta dal balcone del terzo piano di casa sua in via Tolstoj, quartiere Barca, l’8 aprile scorso. L’interrogatorio si svolgerà in videocollegamento (gip Roberta Malavasi, pm Andrea De Feis) dal carcere di Rebibbia a Roma in tarda mattinata (per ora è previsto alle 12.30, ma potrebbe slittare). Selmi è assistito dall’avvocato Emanuele Federici.

Lunedì, poco prima delle 15, è atterrato a Fiumicino l’aereo che ha riportato in Italia Faiez Selmi, estradato dalla Francia. Qui - nello specifico, a Rennes -, era stato arrestato il 23 luglio dall’Interpol, grazie alle informazioni condivise dalla Squadra Mobile guidata da Guglielmo Battisti. Era ricercato da dicembre: dopo la denuncia da parte di Tania, nei suoi confronti era stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i maltrattamenti. A quanto risulta, picchiava la compagna da tempo e, quando lei ha denunciato, è subito scattato il Codice Rosso. Poi, l’8 aprile scorso, secondo molti testimoni lui era presente a casa di Tania. Una morte, quella della 47enne, avvenuta in circostanze molto poco chiare. L’esito dell’autopsia non è riuscita a sciogliere i dubbi. Le ipotesi al momento sono quindi ancora tutte sul tavolo: dall’incidente al gesto volontario, dall’istigazione al suicidio all’omicidio. Per la morte di Tania, Selmi è indagato per istigazione al suicidio (per questo fatto le indagini sono ancora in corso). La famiglia di Tania continua a chiedere verità e giustizia.

Chiara Gabrielli