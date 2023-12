Morta in ambulanza, l’ultimo saluto a Monica: "Eri la nave che ti porta a casa al sicuro"

Sono tante le parole con cui ieri, al funerale, è stata ricordata Monica Amidei, la 57enne di Galliera che ha perso la vita nell’incidente dell’ambulanza mentre accompagnava la figlia a una visita all’ospedale.

Monica era una bussola, una roccia, la nave che ti porta a casa al sicuro durante la tempesta. E che la Amidei fosse tutto questo lo ha dimostrato la folla che, dall’ora di pranzo di ieri, è arrivata alla sala don Dante di San Vincenzo di Galliera per l’ultimo saluto. Tutto il paese era stretto intorno al marito di Monica, al figlio, alla sorella e ai nipoti.

"Non ci sono davvero parole in situazione come questa - ha detto il parroco don Marco Malavasi-. La morte della nostra Monica porta altro dolore a una famiglia che ne ha già patito tanto, troppo. E come possiamo trovare una spiegazione a questa tragedia? Monica se ne è andata mentre stava facendo la cosa più bella che una madre possa fare: prendersi cura di sua figlia. Davanti a queste cose si rimane disorientati, ci si sente impotenti. Come si può accettare che una distrazione porti con sè un dolore così enorme? Noi ora, ognuno a modo suo, dobbiamo pregare, dobbiamo essere forti ed essere presenti per i famigliari di Monica che avranno bisogno della nostra forza d’animo. Loro, infatti, hanno perso una madre, un’amica, una moglie, una sorella e noi non dobbiamo lasciarli naufragare in questo mare di dolore".

A prendere la parola poi è un’amica della Amidei: "Eri il mio grillo parlante, come ti chiamavo sempre. Non so come andare avanti, ma lo farò per te. Ti penserò con quel tuo sorriso sempre sincero e ti immaginerò qui con noi a ogni mio passo".

A margine il sindaco Stefano Zanni: "Abbiamo dato l’ultimo saluto a Monica con la tristezza nel cuore. Il suo ricordo continuerà a vivere in tutti noi che l’abbiamo conosciuta ed apprezzata come una persona buona che ha dato tanto per questo paese . Con Monica se ne va davvero un pezzo di storia del nostro territorio. La vicinanza espressa ai familiari in questi giorni da tutta Galliera è la dimostrazione del forte legame".

Zoe Pederzini