Morta in casa la titolare della Vecchia Roma

Una caduta rovinosa dalle scale. È morta così all’alba di ieri mattina Luisa Zanna, 74 anni, la titolare della trattoria Vecchia Roma di Sasso Marconi, storico locale simbolo della ristorazione bolognese, deceduta nella sua casa a seguito di una caduta avvenuta secondo una dinamica che è all’esame degli inquirenti. Non è stato sufficiente l’intervento dei sanitari del 118 e dell’auto medica arrivati in via Olivetta a sirene spiegate per salvare la vita alla ben nota ristoratrice, terza generazione di una famiglia che gestisce il locale che proprio due settimane fa aveva festeggiato i primi 110 anni di attività.

Per fare luce sulle cause del decesso è stata disposta l’autopsia dalla Procura. Intanto però fra famigliari, amici e clienti la notizia si era diffusa insieme al dispiacere per la scomparsa di una professionista che ha fatto la storia della ristorazione bolognese fuoriporta.

"E’ stato un fulmine a ciel sereno, una notizia che non avrei mai voluto sentire", commenta a caldo Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna che solo due settimane fa insieme a Roberto Melloni, presidente Fipe-ristoranti e trattorie Confcommercio Ascom Bologna, aveva consegnato al locale una targa commemorativa, omaggiando la storicità e l’importanza della trattoria nel tessuto imprenditoriale e gastronomico locale. La targa, a firma del presidente Enrico Postacchini, era stata consegnata da Tonelli proprio nelle mani di Luisa Zanna. "Era raggiante, affiancata dalla figlia e circondata da famigliari e collaboratori. Ha dedicato una vita alla sua professione, e si è guadagnata un posto nel cuore di tantissimi bolognesi per il senso di ospitalità, affetto e qualità con la quale ha portato avanti l’attività di famiglia. Mancherà a noi e alle innumerevoli persone che l’hanno conosciuta e identificata con la Vecchia Roma".

Una tragedia che colpisce la comunità di Sasso Marconi e sulla quale bisognerà attendere, appunto, l’esito dell’autopsia.

E sarà necessario attendere l’esito dell’esame autoptico, in programma nei prossimi giorni, anche per avere certezza delle cause della morte di Alessio Zironi, il 79enne commerciante, titolare della ferramenta Zironi Fertex di via Emilia Ponente, a Bologna, residente a Zola Predosa, trovato morto lunedì mattina nel giardino della villetta di via San Pancrazio dove viveva da solo.

Gabriele Mignardi