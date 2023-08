Morta dopo un incidente in bici a Bologna. L’amica: "Quella strada è pericolosa"

Bologna, 1 agosto 2023 – “Sabry era una piccola grande donna, una persona che lasciava un segno positivo nella vita delle persone". Ghita El Messaoudi, 29 anni, ricorda così la sua amica Sabrin Rhoufraoui, originaria del Marocco ma nata e cresciuta in provincia di Reggio Emilia, scomparsa domenica scorsa a soli 27 anni dopo un tragico incidente in bici, in via Nuova, zona San Donato, il 14 luglio scorso. Oggi ci saranno i funerali della ragazza, alle 15 a San Polo d’Enza (Reggio Emilia), che si svolgeranno con rito musulmano.

Ghita, da quanto conosceva Sabrin?

"Eravamo amiche da tantissimi anni, ci siamo conosciute al liceo. Per me era come una sorella. Ricordo ancora il primo giorno in cui la incontrai, nei corridoi della scuola. Sabry era molto minuta, tant’è che quando la vidi con quel grosso zaino blu che aveva in spalle, mi avvicinai e le dissi ‘ti sei persa? Qui non ci sono le elementari‘. Da quel momento, non ci siamo mai più divise".

Un’amicizia di lunga data. Che persona era?

"È sempre stata una piccola grande donna. Una ragazza molto matura ed equilibrata, solare e positiva, pronta a rialzarsi nonostante le difficoltà. Sabry amava la libertà, sua madre le ha sempre lasciato libero arbitrio su come vivere. Era una persona che aveva sempre una parola buona per gli altri, che sapeva ascoltare. Ha fatto solamente del bene nella sua vita e se n’è andata troppo presto".

Nata e cresciuta a Reggio Emilia, ha poi deciso di trasferirsi nel Bolognese.

"Sì, Sabry aveva il sogno di vivere in una grande città, per questo finito il liceo si è trasferita a Bologna per fare l’università, circa cinque anni fa. Poi ha interrotto gli studi e aveva iniziato a lavorare in un forno, poco distante da dove è successo quel tragico incidente. Ad aprile scorso era felicissima perché aveva trovato una casa in affitto ed era andata a vivere da sola, a Castenaso".

È mai andata sul luogo dell’incidente?

"Sì, qualche giorno fa mi sono fatta forza e ho deciso di andare a portare un mazzo di fiori. Mi sono resa conto di quanto sia pericoloso, lei quel tratto di strada lo percorreva tutti i giorni per andare da casa a lavoro e viceversa. Non so come sia andata quel maledetto 14 luglio, la bici di Sabry si è scontrata con quella di un ragazzo all’altezza di una curva, lei è caduta e ha sbattuto violentemente la testa. L’altro ciclista è stato il primo a soccorrerla e poi a chiamare immediatamente i soccorsi. Ma le ferite erano troppo gravi e, nonostante due operazioni, Sabry non ce l’ha fatta".

Una perdita che ha lasciato un vuoto nella vita di parenti e amici.

"Sì, la mamma è distrutta dal dolore. Sta cercando di farsi forza anche per l’altra figlia, di 8 anni, avuta dal nuovo compagno, Michele, che per Sabry è stato come un papà. Lei amava tantissimo sua sorella, erano molto legate. Ricordo le corse per non mancare mai a una gara di pattinaggio della sorella. La madre, però, è contenta perché tutte le persone parlano bene di sua figlia. Le dà forza sapere che Sabry è stata amata moltissimo in questa vita".

Come la ricorderà?

"Penso che il miglior modo di ricordarla sia seguendo il suo modo di vivere perché servirebbero persone come lei. Per me è stata una sorella minore, una zia per mia figlia, a cui era legatissima, e un esempio per me. Lascia un vuoto incolmabile, ma so che ha vissuto come voleva, senza porsi limiti. Ed era felice".