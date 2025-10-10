Morta dopo le ustioni a Bologna, indagata la badante per abbandono

Bologna, 10 ottobre 2025 - Per la morte dell'anziana dopo le ustioni, è stata indagata la badante che viveva con lei per abbandono di persona incapace. Elena Panettere, 85 anni, è morta mercoledì all’ospedale Maggiore, dopo cinque giorni di agonia. La donna era stata trovata venerdì nel letto, cambiata, ma con il corpo coperto da ustioni: a dare l'allarme al 118 era stato il figlio dell'anziana, rientrato dal lavoro all’ora di pranzo, appena viste le condizioni della madre. Adesso sono in corso accertamenti, per capire cosa sia successo in quella casa prima del suo arrivo.

Le indagini

L'85enne, che soffriva di demenza senile, viveva in via Panigale, in periferia a Bologna. Per chiarire come la pensionata si sia provocata le ustioni e quale sia stata la causa del decesso, verrà eseguita l'autopsia e ieri è stato conferito l'incarico.

Cosa è successo: gli orari

Da una prima ricostruzione, sembra che l'85enne, lo scorso venerdì mattina, intorno alle 9, si sia ferita dopo essersi avvicinata troppo al fornello mentre stava provando a preparare la colazione. Ma forse si è avvicinata troppo al fornello e i suoi abiti hanno preso fuoco.

Quando i sanitari l’hanno soccorsa, hanno constatato ustioni alle braccia, alle gambe e al torace: sul 55 per cento del corpo della povera signora, che però indossava abiti intatti. Il figlio è tornata a casa dal lavoro alle 14: orario in cui è scattato l'allarme con la chiamata al 118. È ancora da chiarire cosa sia accaduto nel resto della mattinata nella casa: secondo quanto ricostruito dalla polizia, la badante era in casa con la pensionata ma non avrebbe chiamato subito i soccorsi.

Il decesso

La signora Elena era stata trasportata, d’urgenza, all’ospedale Maggiore. Le sue condizioni erano apparse subito critiche ai sanitari. Dopo cinque giorni il decesso.