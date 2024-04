Bologna, il giallo di via Cartoleria: le ultime notizie sulla morte di Francesca Migliano

Bologna, 5 aprile 2024 – Non sarebbero emersi evidenti segni di violenza o tali da fare pensare a una morte indotta da qualcuno, dalla nuova autopsia eseguita sui poveri resti di Francesca Migliano, la donna di 52 anni trovata senza vita due mesi fa nel suo appartamento in via Cartoleria.

Il consulente nominato dalla Procura, il medico legale Paolo Fais (già autore della prima autopsia, fatta poco dopo il ritrovamento del cadavere, da cui però non emersero risposte chiare dato lo stato di avanzata decomposizione del corpo, contaminato anche dalle tracce del piccolo cagnolino di Francesca, rimasto solo in casa con lei senza acqua né cibo per quasi un mese), e il dottor Matteo Tudini, consulente della difesa dell’indagato, avranno però sessanta giorni di tempo per depositare le conclusioni del proprio lavoro.

Dunque non è ancora detta l’ultima parola.

Come detto, per questa storia c’è un indagato. Per il momento infatti la Procura, con il pm Nicola Scalabrini, ha aperto un’inchiesta per omicidio. E nel fascicolo è iscritto un cinquantenne conoscente di Francesca e oggi difeso dall’avvocato Gabriella Moccia: lui sarebbe stato l’ultima persona a vederla viva.

Lui stesso avrebbe ammesso con gli inquirenti di essere fuggito mentre Francesca si sentiva male in sua presenza. E non l’aveva detto a nessuno. Il cadavere era stato trovato una ventina di giorni dopo dalla madre della donna, insospettita perché non riusciva a mettersi in contatto con la figlia.

Se la versione dell’indagato – quella cioè di una morte naturale – fosse appunto confermata, il reato contestato potrebbe modificarsi in quello ben più lieve di omissione di soccorso.