Morte di Alex Bonucchi, nuovo processo in Algeria

Ha parlato davanti ai giudici, leggendo una ‘memoria’ e ripercorrendo con dovizia di particolari quanto accaduto quel giorno e chiedendo giustizia per suo figlio, Alex.

Si è svolta ieri in Algeria l’udienza per il caso Bonucchi, il 25enne deceduto il 4 gennaio 2021 in un hotel di Algeri dove si era recato per lavoro. Alex, tecnico per l’imolese Sacmi nella sede di Salvaterra, nel Reggiano, secondo due autopsie morì folgorato mentre faceva il bagno nella piscina della struttura alberghiera.

In primo grado e in Appello il legale rappresentante dell’hotel, è stato assolto. La sentenza di assoluzione – pronunciata lo scorso anno – è stata però annullata dalla Corte Suprema algerina e ieri i giudici dell’Appello dopo due ore di camera di consiglio hanno annunciato una nuova sentenza nei confronti del legale rappresentante dell’hotel il 9 novembre.

A parlare in Aula, chiedendo giustizia, è stata la mamma di Alex, Barbara Degli Esposti. Accanto a lei, anche la deputata del movimento 5 stelle Stefania Ascari. "Sono passati quasi 5 anni dalla scomparsa di Alex. Mi trovo ad Algeri per stare al fianco della famiglia del ragazzo, con cui sono in contatto da tempo, e seguire da vicino il processo. Questo è il supporto morale che una famiglia deve avere dallo Stato Italiano. Spero che possa emergere ogni responsabilità, punendo i colpevoli e restituendo verità e giustizia ai famigliari di Alex e al nostro Paese", ha affermato la pentastellata.