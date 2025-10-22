Morte di Federico Asta. Il guidatore a processo. Ipotesi patteggiamento

Morte di Federico Asta, ‘il pasticciere dei vip’: a processo il 27enne che guidava l’auto con cui si scontrò quella di Asta, esattamente un anno fa. Ieri, durante l’udienza preliminare davanti al gip Maria Cristina Sarli, pm titolare Andrea De Feis (ieri in aula c’era la pm Anna Sessa) - l’accusa è di omicidio stradale – è stata accolta la parte civile, la moglie Giorgia e i due figli del pasticcere, tramite l’avvocato Marco Sciascio. Accolta anche la richiesta dell’avvocato Sciascio di citazione del responsabile civile, con rinvio all’udienza del 12 febbraio 2026, per portare a processo l’assicurazione. Qui, spiega il legale, "non solo è venuto a cessare il legame affettivo più importante, sia per i bimbi che per la moglie, ma, dato che lei lavorava nella pasticceria del marito, con la morte di Asta è anche venuta meno l’unica fonte di reddito di tutta la famiglia, considerando poi che quell’attività era costruita sulla figura di Federico". Quindi, "stante i risarcimenti molto parziali – prosegue Sciascio – la giudice ha ritenuto di accogliere la nostra richiesta di citazione del responsabile civile (l’assicurazione)". La giudice Sarli ha dunque emesso il decreto che andrà poi notificato. Per quanto riguarda l’imputato, invece, ha formalizzato la richiesta di patteggiamento a sei mesi con il parere favorevole del pm, che però non è ancora stata valutata, stante la richiesta di citazione del responsabile civile: da vedere dunque se poi, nella fase successiva, la richiesta di patteggiamento sarà ritenuta congrua o meno.

Proprio ieri ricorreva un anno esatto dalla morte di Asta, pasticciere dal cuore d’oro amato da tutti. Per la famiglia, "è un castello che è stato abbattuto – le parole dell’avvocato Sciascio –, da ricostruire giorno per giorno. Il vuoto è incolmabile".

L’incidente mortale il 21 ottobre 2024, poco prima delle 22, in viale Salvemini: all’incrocio con via Einaudi, si verificò il violento scontro fra lo scooter di grossa cilindrata Yamaha (condotto da Asta) e un suv, un Honda, che stava svoltando lungo la strada. Un impatto violentissimo. Per Federico Asta, sbalzato a terra, non ci fu nulla da fare. Aveva 34 anni. Titolare dell’omonima pasticceria in via Battindarno, Federico era conosciutissimo. E non solo perché negli anni, grazie a creatività e talento, si era meritato l’appellativo di ‘pasticciere dei vip’. Ma anche, e soprattutto, per la sua grande umanità. Dimostrata in ogni occasione, ancora di più nei momenti difficili: negli anni del Covid, aveva allietato le giornate di medici e infermieri di Maggiore e Sant’Orsola regalando sorrisi e bomboloni appena sfornati. E, subito prima di andarsene, si era detto pronto a fare lo stesso per i volontari impegnati nell’emergenza dell’alluvione.