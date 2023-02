Morte di Gisella Rossetti, l’Ausl: "Nessun errore nelle cure"

"La presa in carico da parte del reparto trasfusioni dell’ospedale Maggiore è risultata adeguata nei tempi e nei modi. La paziente è stata asintomatica fino al 4 gennaio 2023, giorno in cui è giunta al Pronto soccorso del Maggiore. Il repentino aggravamento dello stato clinico ha comportato il precipitare degli eventi per cui qualsiasi terapia non sarebbe stata efficace".

Così ieri l’Azienda Usl di Bologna ha ’chiuso’ il caso di Gisella Rossetti, moglie dell’ex vice sindaco di Casalecchio Roberto Mignani, deceduta il 4 gennaio scorso dopo una mancata trasfusione di sangue.

"A fronte dell’audit – si legge in una nota stampa – che ha coinvolto a vario titolo numerosi professionisti dell’Azienda Usl di Bologna, si precisa che la signora Rossetti era stata presa in carico dall’Ematologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna con il forte sospetto di patologia ematologica".

Fin qui l’Ausl che, sempre ieri mattina, ha comunicato questo risultato a Mignani, vedovo della Rossetti.

"Un esito gravissimo – è il commento di quest’ultimo – che impugnerò subito sui banchi del Tribunale del Malato. Mi opporrò a questo ennesimo scaricabarile nella vicenda sanitaria e umana di mia moglie. Ultimo affronto: all’incontro di ieri c’erano solo i sanitari del Maggiore e nessuno del Sant’Orsola". "L’Azienda ospedaliera Sant’Orsola ha una direzione differente da quella dell’Azienda Usl Bologna", precisano dall’ufficio stampa di quest’ultima.

La patologia degenerativa del sangue di Gisella Rossetti si era aggravata il 6 dicembre scorso. Prima di essere ricoverata il giorno dopo nel dipartimento di Ematologia del Sant’Orsola, era stata 15 ore al pronto soccorso dello stesso ospedale.

"Era debilitata – racconta Mignani – non stava in piedi, ma il 10 dicembre l’hanno dimessa con la prescrizione di una trasfusione al Maggiore, che ho dovuto prenotare io. Possibile che due eccellenze ospedaliere di questa portata non dialoghino tra di loro? Possibile che il preoccupante esito delle analisi del sangue lo potesse vedere solo il medico curante e non il centro trasfusionale del Maggiore? Mi rivolgo al Tribunale del malato affinché fatti del genere non succedano mai più".

Nicodemo Mele