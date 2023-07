Morte di Lorenzo Finetti, "Siamo sconvolti, è uno strazio" dice la Preside

"Siamo sgomenti: è inconcepibile, è una tragedia immane". E’ un dolore inesprimibile quello che ha avvolto il liceo Copernico non appena si è sparsa la voce della morte di Lorenzo Finetti. Un dolore cui la preside Fernanda Vaccari cerca di dare voce scrivendo l’addio al ‘suo’ studente sul sito del liceo, scegliendo il carme di Catullo: "Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato".

"Caro Lorenzo – prosegue –, ci mancheranno i tuoi occhi e li ricorderemo con gioia e gratitudine. Tu, ovunque sarai, continua a guardare con benevolenza noi che restiamo quaggiù".

"Siamo sconvolti: non si può morire così", prosegue con un filo di voce la preside che ha parlato con la famiglia. "Uno strazio". E’ stata la sorella di Lorenzo ad avvisare il Cope ieri mattina e la voce è rimbalzata nei corridoi dove si stava svolgendo la maturità. Tutti sono increduli. Ieri sera si è tenuto anche il Consiglio di Istituto dove la preside ha informato in modo ufficiale tutte le componenti dell’istituto. Non prima di aver contattato i rappresentanti degli studenti della classe di Lorenzo.

f. g. s.