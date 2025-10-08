Morte di Tania,. Selmi in silenzio davanti al giudice

Morte di Tania Bellinetti (foto) alla Barca, il compagno non risponde al giudice. Lunedì, si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Bologna Alberto Gamberini, Fayez Selmi, il 36enne tunisino e fidanzato compagno di Tania, la 47enne morta il pomeriggio dell’8 aprile scorso dopo essere caduta di schiena dal balconcino del terzo piano della palazzina in cui abitava in via Tolstoj. In prima battuta, il 36enne, difeso dall’avvocato Roberto D’errico, in relazione alla morte della donna era stato accusato di istigazione al suicidio: ma ora, in base ai nuovi indizi emersi - tra cui una telefonata della donna effettuata subito prima di morire - l’uom è indagato per omicidio preterintenzionale.

Il fascicolo del caso è molto corposo: dentro ci sono le testimonianze dei vicini di casa di Tania (Selmi è stato visto lì il giorno della morte della 47enne), il racconto dell’amica di Selmi (fuggito in Francia il giorno stesso del fatto), i tabulati telefonici, l’analisi delle telecamere.

"Stiamo visionando il fascicolo – le parole dell’avvocato D’Errico –, mi riservo di dare un giudizio all’esito della lettura delle carte processuali".

L’interrogatorio si è svolto dopo che venerdì, in un incontro con il pm Marco Forte, titolare dell’inchiesta, l’uomo aveva accettato di essere processato per omicidio preterintenzionale. È stato infatti fermato il 23 luglio in Francia, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo che non riguardava la morte della donna, ma un’accusa di maltrattamenti ai danni di Bellinetti per cui, a dicembre 2024, era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Selmi.

c. g.