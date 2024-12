Morte di Yaya, rinvii a giudizio il 17 gennaio

Sono otto le persone per cui il pm Michela Guidi ha chiesto il rinvio a giudizio per la morte di Yaya Yafa, il carrellista 22enne che nell’ottobre 2021 fu schiacciato da un camion in manovra al suo terzo giorno di lavoro all’Interporto di Bentivoglio. Fra loro, però, non ci sono dirigenti dell’Interporto, come invece riportato erroneamente ieri sul Carlino.

L’udienza preliminare, dopo la seduta dell’altro giorno, proseguirà il 17 gennaio alle 11.30 davanti al gup Andrea Salvatore Romito. Sotto accusa ci sono dirigenti di Sda e della cooperativa di facchinaggio e logistica Dedalog che aveva assunto Yaya, oltre a due autisti, tra cui quello che guidava il tir che uccise il 22enne. Anche la stessa Dedalog è imputata. Secondo l’accusa, la morte del giovane sarebbe stata causata da omissioni e violazioni delle norme di sicurezza messe in atto per risparmiare.