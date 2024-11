Morte di Federico Asta è omicidio stradale, indagato l’automobilista “arrivato all’improvviso”

Bologna, 22 novembre 2024 – “Non l’ho visto così vicino. Non so come sia stato possibile. Sono distrutto, dispiaciutissimo”. Così il giovane romeno di 26 anni indagato per l’omicidio stradale di Federico Asta, il “pasticcere dei vip” morto a 34 anni in un tragico incidente in scooter lo scorso 22 ottobre in viale Salvemini, ha raccontato al padre e a chi gli sta vicino. Il ragazzo, incensurato e difeso dall’avvocato Chiara Belletti, è sconvolto e, a quanto si apprende, ha già dato le opportune comunicazioni all’assicurazione per agevolare i risarcimenti. Subito dopo lo schianto, è stato sottoposto ai test per la positività ad alcol o sostanze stupefacenti, che sarebbero però risultati negativi.

Il pm Andrea De Feis contesta al ventiseienne, che era a bordo della propria auto Honda Cr-v, l’omessa precedenza al pasticcere sul suo scooter Tmax nero, mentre con il Suv svoltava in via Einaudi. Riconoscendo però come la due ruote stesse procedendo a velocità elevate, date le condizioni in cui era ridotta dopo lo schianto. La famiglia Asta – il 34enne ha lasciato la moglie Giorgia e due bimbi – è assistita dall’avvocato Marco Sciascio.

Del tragico incidente c’è anche un testimone, stato sentito dagli inquirenti. La polizia locale ha eseguito gli accertamenti del caso, mentre non sono state per il momento disposte consulenze tecniche specifiche.

Asta vantava tra i clienti moltissimi volti noti; inoltre, negli anni del Covid, aveva supportato il lavoro in prima linea di medici e infermieri di Maggiore e Sant’Orsola impegnati nella pandemia regalando loro bomboloni appena sfornati e consegnati direttamente in corsia. Quando ha perso la vita si stava impegnando a fare lo stesso per i volontari impegnati nell’emergenza dell’alluvione dello scorso 19 ottobre.

Ieri l’altro, la moglie Giorgia ha comunicato di non riuscire ad affrontare da sola le difficoltà economiche e di gestione della pasticceria del marito, che perciò intendeva chiudere. Ma subito si è attivato un cordone di solidarietà: l’intento è aprire una raccolta fondi per supportare lei e i suoi due bambini e organizzare eventi e iniziative mirate a organizzare un lavoro di squadra per fare ripartire l’attività. E pure Cna scende in campo: “Siamo disponibili a sostenere gratuitamente quest’impresa attraverso i nostri servizi e consulenze – fa sapere il direttore generale Claudio Pazzaglia – affinché il sogno di Federico possa continuare a vivere e a supportare Giorgia in questo momento difficile”. E invita tutta la comunità a “unirsi in questo sforzo, per trasformare un momento di dolore in una nuova occasione di crescita e solidarietà”.