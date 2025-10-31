Morte del medico legale, autopsia sulla 48enne. I familiari: “Ora la verità”

Bologna, 31 ottobre 2025 – “Confidiamo nell’autorità giudiziaria e, dunque, nel lavoro dei consulenti nominati dalla Procura di Bologna, affinché si giunga alla verità. Solo questo interessa, la verità. Ora è il momento di lasciare Barbara all’abbraccio dei suoi cari, in attesa delle risultanze delle operazioni peritali”. Sono le parole dell’avvocato Chiara Rinaldi, che assiste il marito di Barbara Bassi, medico legale in forza all’Ausl morta in seguito a un intervento per la rimozione di una cisti. Ieri mattina si è svolta l’autopsia per stabilire le cause della morte della 48 anni, deceduta il 17 ottobre per le conseguenze di un intervento a cui è stata sottoposta al Maggiore.

Il pm Marco Imperato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario che vede indagati due chirurghi. Il pubblico ministero ha conferito l’incarico per svolgere l’esame al medico legale Giovanni Cecchetto e al dottor Giulio Orlandoni, concedendo 90 giorni per concludere gli accertamenti. La dottoressa, che lavorava all’interno dello stesso ospedale dove è stata operata, era stata sottoposta a un intervento in laparoscopia per la rimozione di una cisti al fegato. Ma ci sarebbero state complicanze che hanno portato al decesso della donna, a quanto sembra per choc emorragico. La famiglia della dottoressa ha presentato denuncia ai carabinieri di San Lazzaro.

Tra i quesiti posti dal pm al medico legale per lo svolgimento dell’autopsia, si chiede che i consulenti tecnici precisino se il riscontro diagnostico eseguito in quella struttura ospedaliera sia stati svolto nelle modalità ordinarie e corrette che si adottano in casi simili. L’avvocato Chiara Rinaldi ha nominato come consulente di parte il medico legale Donatella Fedeli. Anche i due medici indagati – un uomo e una donna –, che fanno parte di una equipe del Sant’Orsola, e sono assistiti dagli avvocati Gino Bottiglioni e Ciriaco Rossi, hanno nominato dei consulenti: si tratta della dottoressa Alessandra De Palma e del professor Matteo Cescon.

“Il mio assistito è un professionista estremamente capace, un medico di prim’ordine unanimemente riconosciuto come una persona di grande professionalità – sottolinea l’avvocato Bottiglioni, che difende il dirigente medico, uno dei due indagati –. È molto dispiaciuto e molto provato per quello che è successo. Attendiamo con fiducia l’esito della consulenza. Siamo convinti di poter dimostrare l’estraneità ai fatti dei nostri assistiti”.