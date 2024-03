Morte di Sacrati, ok all’autopsia: oggi l’esame

Bologna, 1 marzo 2024 – L’autopsia sul corpo di Gilberto Sacrati, l’ex patron della Fortitudo morto a 63 anni venerdì scorso, si farà. Il pm Giampiero Nascimbeni ha accolto la richiesta della figlia dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Gabriele Bordoni, che vuole vederci chiaro dopo che l’esame esterno eseguito ieri l’altro dal medico legale Matteo Tudini, consulente di parte, ha confermato la mancanza di tracce di violenza sul corpo, evidenziando però al contempo l’impossibilità di escludere intossicazioni o un infarto. La Procura aveva inizialmente detto ’no’ all’autopsia, ritenendo – di concerto con sanitari del 118 e carabinieri – che quella dell’imprenditore fosse stata una morte naturale. Sacrati era del resto da tempo gravemente malato.

Dopo l’analisi del consulente, dunque, l’avvocato Bordoni ha inviato una nuova segnalazione alla Procura, in cui chiedeva appunto l’autorizzazione a procedere a un "necessario accertamento anatomopatologico, con prelievo imprescindibile di liquidi biologici e di tessuti". Autorizzazione tempestivamente arrivata. Già oggi, sarà lo stesso medico Tudini a eseguire l’esame. Così da fugare gli ultimi dubbi e chiarire una volta per tutte cosa sia capitato all’imprenditore.

"Ringraziamo il sostituto procuratore Nascimbeni per averci assecondati: la famiglia di Gilberto merita di sapere con certezza cosa gli è successo".

In particolare, a destare perplessità nei familiari erano state le condizioni in cui versava il monolocale di Sacrati all’arrivo dei sanitari, che avevano notato a terra bicchieri rotti e quadri infranti; e la testimonianza della donna con lui in quei momenti (senza autorizzazione, necessaria poiché l’imprenditore era ai domiciliari dopo la condanna per il crac della Effe), che la figlia dell’ex patron ha ritenuto lacunosa in alcuni punti.

La donna, compagna del defunto, ha infatti riferito ai carabinieri di esserlo andata a trovare perché sapeva che stava male e di essere poi di essere uscita di casa per chiamare il 118. Al suo rientro, l’aveva trovato già privo di vita. Una versione che non ha convinto i familiari dell’uomo, che si sono chiesti perché non avesse allertato i soccorsi direttamente dall’appartamento e quanto tempo avesse lasciato da solo il loro caro.