Morte di Tania Bellinetti, ora la ricostruzione in 3D della scena del crimine

Bologna, 23 ottobre 2025 – Manca solo un ultimo tassello e poi le indagini sulla morte di Tania Bellinetti, 47 anni e mamma di due figli, potranno dirsi concluse. A breve sarà effettuata una ricostruzione in 3D - con la polizia scientifica - della scena del crimine. Probabile che si svolgerà un incidente probatorio sul luogo del delitto, vale a dire la casa popolare di via Tolstoj, al terzo piano, appartamento che è ancora sotto sequestro.

Il compagno della donna, Faiez Selmi, 36 anni, assistito dall’avvocato Roberto D’Errico, è ora indagato per omicidio preterintenzionale (in un primo momento l’accusa era di istigazione al suicidio): Tania è precipitata dal balcone, morendo sul colpo, e lui è scappato in Francia subito dopo, aiutato da una donna con cui aveva intrapreso un’altra relazione affettiva.

Indaga la Squadra Mobile, guidata da Guglielmo Battisti. L’inchiesta è coordinata dal pm Marco Forte. Il pomeriggio dell’8 aprile, alle 18.22, una vicina di casa di Tania sente un forte rumore, si affaccia alla finestra e vede il corpo di Tania: era sul selciato, immobile. Dalle analisi chimico-tossicologiche sulla salma è emerso che, al momento della caduta, la donna era in stato di moderata alterazione psico-fisica (alcol, metadone e benzodiazepina). Quel pomeriggio, Selmi insisteva perché lei portasse a casa delle birre.

Già arrestato in passato per maltrattamenti dopo che Tania l’aveva denunciato (stando alle testimonianze tutto il quartiere sapeva che lui la pestava, si vedevano i lividi, litigavano molto spesso) e di recente condannato di nuovo, stavolta per stalking -, Selmi quel pomeriggio era appunto a casa di Tania. E in quell’occasione si sarebbe scatenato l’ennesimo litigio fra i due.

Lei, disperata, fa due telefonate alla mamma proprio pochi minuti prima di morire: nella prima, delle 18.03, le dice che Faiez la sta tormentando e le chiede di non scriverle messaggi critici riconducibili a lui. Nella seconda, delle 18.07, chiede alla mamma se può andare a stare da lei, le dice che sta pensando di mettere in subaffitto il suo appartamento così da trasferirsi presto.

“Fratello, ho litigato con lei e lei è caduta giù”, dirà poi Faiez a un amico incontrato nel Modenese il pomeriggio stesso della morte di Tania, spiegando che non sapeva come stesse la donna perché lui era scappato quando lei è precipitata dal terrazzo. Frase, questa, che per gli investigatori colloca Selmi senza dubbio nel momento e sul luogo dell’omicidio. Al punto che l’ipotesi degli inquirenti è che la caduta di Tania sia stata provocata da una condotta violenta del compagno, tramite una spinta o un sollevamento. Tania aveva anche detto che non voleva più tenerlo in casa, ma che non riusciva a mandarlo via perché aveva paura di lui.

I familiari di Tania non hanno mai creduto alla versione del suicidio – circolata come ipotesi in un primo momento – e non hanno mai smesso di chiedere giustizia per la donna.