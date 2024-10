Festa dei morti a Bologna: corse e orari dei bus

Bologna, 31 ottobre 2024 - Sabato 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, verranno deposte corone per commemorare i Caduti nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano e al Sacrario di piazza Nettuno. Si terranno anche cerimonie alla presenza di autorità civili e militari ai cimiteri militari polacco e inglese e al monumento Ossario ai Caduti della Grande Guerra in Certosa.

Agli appuntamenti saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione e i donfaloni di Comune e Città metropolitana di Bologna.

Il programma

Alle 8.45, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, sarà deposta una corona alla lapide che ricorda i bolognesi caduti durante la Prima guerra mondiale, a seguire la Messa. Alle 10.45, in piazza Nettuno, saranno deposte corone al Sacrario dei Caduti, alla lapide dei Gruppi di combattimento, alla lapide Anei. Sarà presente il sindaco, Matteo Lepore. Alle 11, messa e deposizione di corone al cimitero di guerra Polacco e al cimitero di guerra Britannico, in via Dozza. Alle 11.45, deposizione di corone al monumento Ossario ai Caduti della Grande guerra al cimitero della Certosa. Alle 12, messa e deposizione di corone al cimitero di guerra Polacco e alle 13 al cimitero militare Britannico, in via Dozza. In concomitanza con i giorni dedicati alla Commemorazione dei Defunti sono previste aperture straordinarie, dalle 8 alle 18, e servizi dedicati ai visitatori dei cimiteri della Certosa e Borgo Panigale, fino a domenica 3 novembre. In occasione della festa di Ognissanti, Bologna Servizi Cimiteriali lancia la candidatura della Certosa, Cimitero monumentale e storico dell'Emilia-Romagna, a I Luoghi del Cuore, il censimento patrimonio culturale promosso dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano. Per informazioni si può consultare il sito.

Corse sospese

Sabato 2, giorno di vacanza da scuola - sarà in vigore un orario dei bus caratterizzato da una riduzione delle frequenze su numerose linee urbane di Bologna (linee 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 33 e 36).

Inoltre, su tutte le linee, urbane, suburbane ed extraurbane, saranno sospese le corse scolastiche e non saranno in funzione le seguenti linee, attive nei soli giorni di scuola: 116, 122, 123, 141, 142, 143, 144, 152, 154, 156, 161, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 181, 186, 187, 189, 200, 300, 354, 442, 444, 504, 506, 507, 531, 538, 554, 654, 684, 850, 851, 903, 904.

Gli orari in vigore sabato 2 sono disponibili sul sito di Tper, accedendo alla sezione “Percorsi e orari” e indicando nello spazio di ricerca la linea d’interesse e la data del 2 novembre. In questi giorni e fino a domenica 3 è in funzione la linea 76 “Certosa”, collegamento tra il centro e il principale cimitero cittadino.

Il percorso della linea 76 Certosa

La linea 76 "Certosa" è attiva a partire dalla fermata di piazza San Francesco sul percorso piazza Malpighi, Lame, Calori, Silvani, Saffi, Emilia Ponente, Pertini e, infine, viale Gandhi, dove effettua le fermate Chiesa Certosa e Certosa Gandhi.

In direzione del centro città la linea transita sulle vie Tolmino, Timavo, Pasubio, Vittorio Veneto, Saffi, San Felice, con capolinea in Piazza San Francesco. Il servizio è in funzione dalle ore 8 alle ore 18 circa (ultima corsa dalla Certosa alle 18.20) con corse ogni 20 minuti.