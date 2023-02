Morti di Covid, la casa di riposo: "L’archiviazione è fondata"

Il Senior Hotel Arcadia di Casalecchio respinge con fermezza le accuse mosse dai parenti di due ex degenti della casa di riposo deceduti nel 2021, in piena emergenza Covid, Albano Albertazzi e Maria Baldi, nell’opposizione all’archiviazione dell’esposto presentato in Procura. Lo fa tramite il proprio avvocato, Giorgio Bacchelli: "Nonostante l’esposto, infondato, fatto a suo tempo, e la richiesta di archiviazione del pm, gli eredi dei due anziani tornano alla carica evidenziando presunte negligenze, anzi, addirittura dolosità comportamentali, a carico del personale della struttura. È sintomatico che la Procura, senza neppure formulare imputazioni, abbia chiesto l’archiviazione. Non vi è dubbio che questa verrà confermata dal gip".

Tra i punti evidenziati dagli eredi, tramite il loro avvocato Massimiliano Bacillieri, ci sono le presunte carenze da parte della residenza. Per cui "le morti dei loro cari sarebbero derivate non solo dall’emergenza Covid, ma anche da ’condotte dolose’ della casa protetta", ricostruisce Bacchelli, ricordando come già maggio 2021 Arcadia avesse depositato un esposto in cui si evidenziava "il comportamento e la situazione perfetti della Casa – così ancora l’avvocato –, puntualizzando con chiarezza le gratuite accuse formulate nei suoi confronti. Ma ancora oggi leggiamo affermazioni inusitate, come quelle relative alle cosiddette cartelle cliniche sparite. Ma le cartelle vengono tenute obbligatoriamente solo dalle strutture sanitarie ospedaliere, non anche dalle case per anziani, che invece dispongono solo di un semplice diario clinico per ogni ospite, aggiornato dal medico secondo gli interventi fatti".

Non solo: "Il signor Albertazzi è uscito dalla struttura a 99 anni – ricostruisce l’avvocato del Senior Hotel –. Aveva contratto il virus nel gennaio 2021 ed era guarito alcuni giorni dopo. È uscito dalla struttura il 25 agosto ed è deceduto un anno e quattro mesi dopo a Ravenna, ultracentenario". Per l’accusa di sporcizia all’interno degli spazi della residenza, si chiarisce che "a luglio 2021 il Nas effettuò un’ispezione molto approfondita: nel verbale venne detto che gli ospiti erano ben tenuti e vestiti in maniera curata, gli ambienti comuni, le stanze e i servizi igienici erano in ordine, i presidi per incontinenza puliti e nessun ospite aveva lesioni da decubito. Non appena si potrà prendere visione dell’atto di opposizione – chiude l’avvocato del Senior Hotel – si valuteranno le affermazioni anche ai fini di una tutela dei diritti dell’Arcadia, certamente lesi".