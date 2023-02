Morti di Covid "Non archiviate l’inchiesta"

Sono passati quasi due anni esatti dalla morte di Maria Baldi, 91 anni: era il 3 febbraio 2021, in piena emergenza Covid. L’anziana risiedeva nella casa di riposo di Casalecchio Senior Hotel Arcadia e lì contrasse il virus: morì all’ospedale Maggiore dopo circa una settimana di ricovero. Albano Albertazzi, invece, dopo avere contratto il virus nella stessa struttura morì a casa propria, pochi giorni dopo esservi tornato in condizioni disperate.

Da quei decessi si è aperta una lunga battaglia giudiziaria. Perché gli eredi di Maria e quelli di Albano, tutti rappresentati dall’avvocato Massimiliano Bacillieri, presentarono un dettagliato esposto in Procura. Da lì si è aperta un’indagine che ora il pm Bruno Fedeli ha però chiesto di archiviare. L’avvocato Bacillieri si è opposto fermamente e il giudice Alberto Ziroldi si è riservato di decidere il da farsi.

Il fascicolo è attualmente contro ignoti e non è stato neppure formalmente formulato un capo d’imputazione: le ipotesi indicate dai querelanti miravano a chiedere di fare luce su possibili maltrattamenti, sul decesso colposo dei due anziani e su eventuali condotte omissive.

Nella denuncia, gli eredi dei due anziani pongono l’accento su alcune presunte carenze da parte della struttura, tra cui l’impossibilità di recuperare le cartelle cliniche della donna, risultate "perdute" durante il tragitto in ospedale; nel caso di Baldi, la mancanza di informazioni ai familiari quando le sue condizioni di salute sono peggiorate; le precarie condizioni igieniche della casa di riposo, in cui sono anche stati visti e filmati dei topi. Circostanza, quest’ultima, documentata e messa agli atti, ma che non è stata rilevata dai carabinieri del Nas quando, qualche mese dopo, fecero un controllo. Inoltre, i medici del Maggiore che presero in carico alcuni residenti nella struttura – in quel tragico periodo, più d’uno fu ricoverato per il Covid e diversi persero la vita – ne constatarono lo stato di denutrizione e disidratazione.

Le nipoti di Baldi, all’epoca raccontarono al Carlino di come la zia fosse stata ricoverata dietro loro insistenze, a fine gennaio, e di come solo in un secondo momento loro avessero saputo che già da giorni era trattata con l’ossigeno, nonostante a loro fosse stato riferito che aveva "un po’ di tosse" e faceva l’aerosol. Tutti elementi che secondo il loro avvocato non si possono ricondurre esclusivamente a problemi derivati dall’emergenza Covid, ma anche a condotte dolose. "Confido nella riapertura delle indagini – fa sapere dunque l’avvocato Bacillieri – per appurare la verità dei fatti. Credo sia giusto dare l’opportunità ai miei assistiti di sapere cosa è successo ai loro parenti".

Federica Orlandi