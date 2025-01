Morti in corsia, infermiere indagato. Si scava sugli incarichi in città

Si allarga su Bologna e sulla Toscana, spingendosi fino in Romania, l’inchiesta della Procura di Ferrara che vede indagato per omicidio un infermiere del Mazzolani Vandini di Argenta (Fe). Quarantaquattro anni e già sospeso dal lavoro, deve difendersi dalle accuse di aver provocato il decesso di due anziani pazienti, oltre a quella di maltrattamenti (una quarantina le possibili persone offese tra i ricoverati del reparto di Lungodegenza post acuzie geriatrica riabilitativa). I sospetti di Procura e carabinieri si sono concentrati sul Midazolam, potente benzodiazepina utilizzata in ambito ospedaliero come sedativo, somministrabile solo dietro prescrizione e controllo medico. Il sospetto è che sia stato somministrato senza prescrizione e in maniera impropria.

Ma l’inchiesta ora si snoda anche altrove. Perché gli uomini dell’Arma estense, con i colleghi del Nas, stanno facendo accertamenti sulla laurea in Scienze farmaceutiche conseguita dall’indagato in Romania. Verifica ritenuta necessaria per non lasciare nulla al caso, con gli inquirenti chiamati a capire il motivo di questa particolare scelta di studi all’estero.

Altro accertamento ha portato gli inquirenti a fare luce sui due precedenti incarichi da oss dell’infermiere, uno in Toscana e uno appunto a Bologna. A oggi non risulta nulla di strano, ma l’accertamento è all’inizio. Si attendono poi gli esiti delle consulenze medico legali e tossicologiche disposte dal pm sui due anziani deceduti (la 90enne Floriana Veronesi e l’83enne Antonio Rivola) e sulle decine di pazienti assistiti dall’infermiere indagato. Questi ultimi sono stati sottoposti all’esame del capello, alla ricerca di tracce del farmaco indiziato o di altri. Il pm ha chiesto anche accertamenti telematici sul cellulare dell’indagato.