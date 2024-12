Morti sul lavoro, una mostra e l’impegno per fermare la strage

Bologna, 20 dicembre 2024 – “Tanti escono di casa per guadagnarsi da vivere onestamente e poi, un giorno, non tornano più.” Queste sono le parole struggenti di Monica Micheli, madre di Mattia Battistetti, un ragazzo di 23 anni che ha perso la vita tre anni e mezzo fa a causa di una gru non in sicurezza.

Parole che potrebbero essere pronunciate da tanti, troppi familiari delle vittime sul lavoro. Per sensibilizzare su questa tragica realtà, la Fondazione Carisbo ospita fino al 19 gennaio, a Casa Saraceni (via Farini 15), la mostra di Carlo Soricelli ‘Morti sul lavoro, bianche lenzuola celano vuoti immensi’, curata da Luciano Pantaleoni. Durante la presentazione, il sindaco Matteo Lepore ha annunciato che all’artista, da più di trent’anni impegnato su questo tema, sarà conferita la Turrita d’Argento.

“È un riconoscimento che abbiamo assegnato a tre associazioni di familiari delle vittime (Uno bianca, 2 Agosto e Ustica), ed è fondamentale estenderlo anche a Carlo, come se fosse per tutte le famiglie”. Soricelli ha raccolto numerose testimonianze in tutta Italia, dagli anni ottanta ad oggi, riunite in una toccante mostra che, non a caso, viene esposta proprio nel periodo natalizio: “Un attimo di riflessione e di vicinanza alle famiglie è un passo importante nel cammino della solidarietà”, afferma Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo. L’artista ha poi donato alcune sue opere a Monica Micheli, Emma Marrazzo e Francesca Piras, tre madri che hanno trovato la forza di condividere la loro esperienza alla presentazione, e ha fatto firmare alle autorità presenti un libro in terracotta bagnata umida, che regalerà alla Fondazione Carisbo.

“Eppure era a lavorare, ero tranquilla, non sarebbe potuto succedere nulla. Invece mi dissero che mia figlia era morta”, ricorda, straziata, Emma Marazzo, madre di Luana D’Orazio, vittima di un tragico incidente nell’ingranaggio della fabbrica in cui lavorava. “Una parte di noi è andata via con lui, e io non riesco ancora ad accettarlo”, testimonia Francesca Piras, madre di Salvatore Piras, travolto da un ponteggio che stava caricando su un furgone.

A sottolineare la gravità della mancanza di sicurezza sul lavoro è anche il senatore Pier Ferdinando Casini, presente all’inaugurazione della mostra insieme a Giovanni Paglia, nuovo assessore regionale al Lavoro, il direttore dell’Ufficio diocesano Pastorale sociale e del lavoro don Paolo Dall’Olio, il capo di gabinetto del comune di Bologna e delegato al lavoro, Sergio Lo Giudice, e il sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri: “Ricevo dal Senato tutti i giorni le agenzie stampa, e non c’è mattina che non veda morti sul lavoro, come se il costo del progresso lo giustificasse. Non può più essere così”, conclude Casini.