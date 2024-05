Morti sul lavoro, la protesta Uil. In piazza 218 bare per ricordare

Duecentodiciotto bare sul Crescentone di piazza Maggiore per dire, ancora una volta, stop alle morti sul lavoro. È questo ciò che Uil, Uil Emilia-Romagna e Ital Uil Nazionale hanno urlato a gran voce. Duecentodiciotto bare per ricordare che, in Emilia-Romagna 218 persone sono morte mentre stavano lavorando dal 2022 al 2024. "Occorre fare di più. In questo momento è necessario fare più rumore possibile perché governo, parlamento e imprese attivino delle misure che incidano veramente sulla sicurezza sul lavoro" ha detto il sindaco Matteo Lepore. E poi Vincenzo Colla, assessore regionale al lavoro: "Queste bare mettono in evidenza quanto siano inaccettabili queste morti. Sono il riflesso di un paese che non sta scommettendo sul cambiamento". E ancora, la segretaria confederale Uil, Ivana Veronese: "Non basta che in Emilia-Romagna ci sia un’industria tra le più all’avanguardia, se si continuano a registrare, ogni anno migliaia di infortuni e malattie professionali".

L’iniziativa s’inserisce nella campagna Uil ‘#Zeromortisullavoro’ che si propone, oltre a ricordare chi è morto sul posto di lavoro, di sollecitare la politica e il governo a introdurre tutti i provvedimenti necessari a rafforzare la prevenzione, a investire in sicurezza e a sanzionare i trasgressori. Il segretario generale Uil Emilia-Romagna, Marcello Borghetti ha sottolineato che "il lavoro è vittima di un sistema sbagliato, che considera la sicurezza come un costo e non un valore, un dovere". "Il nostro merito – ha detto Giuliano Zignani, presidente dell’Ital Uil Nazionale – è di aver portato il problema della sicurezza sul lavoro nelle piazze". All’appello si è unito il cardinale Matteo Zuppi: "Non possiamo abituarci al fatto che il lavoro, che è per la vita, sia causa di morte. È scandaloso che in Italia ci siano in media tre incidenti sul lavoro al giorno".

Alberto Biondi