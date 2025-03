Morto a 18 anni, lutto cittadino

Proclamato oggi il lutto cittadino ad Anzola per lo studente 18enne che mercoledì scorso si è tolto la vita in via della Canapa. "Il sindaco Paolo Iovino – recita una nota dell’amministrazione comunale –, in segno di cordoglio e partecipazione della comunità di Anzola alla sofferenza dei famigliari, ha firmato l’ordinanza con la quale è stato proclamato il lutto cittadino, in concomitanza con la celebrazione del funerale del giovane, alle 15,30 nella chiesa dei santi Pietro e Paolo di Anzola".

L’ordinanza prevede la sospensione delle manifestazioni pubbliche. Nelle sedi comunali e negli edifici pubblici le bandiere a mezz’asta. "Il sindaco – si legge nella nota – invita cittadinanza, istituzioni, scuole, organizzazioni politiche, sindacali, produttive, culturali e sociali a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino, osservando un minuto di raccoglimento alle 12".