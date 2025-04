Morto a 19 anni in ospedale dopo il pestaggio, due indagati

Massacrato di botte a 19 anni in strada dopo una lite, muore in ospedale poche ore dopo. Ci sono due indagati per l’omicidio di Eddine Bader Essefi (foto). Il ragazzo è morto intorno alla mezzanotte del 25 aprile all’ospedale Maggiore di Bologna dove era stato trasportato dal 118 due ore prima. Il giovane tunisino era stato trovato inerme sul marciapiede di via Colombi, alla Barca, dalla fidanzata 15enne. Proprio la minorenne era in sua compagnia quando è scoppiata la lite con due ragazzi più grandi qualche metro più in là, sotto a un portico. Poi l’inseguimento, l’aggressione a più riprese e le botte. Entrambi ora, rispettivamente di 29 e 31 anni, sono indagati a piede libero per omicidio preterintenzionale dopo che il pm Andrea De Feis ha aperto il fascicolo. Ma sulla vicenda ancora diverse cose sono da chiarire. Continuano a indagare i carabinieri del nucleo investigativo e domani mattina verrà svolta l’autopsia sulla salma di Bader, da cinque anni residente in Italia, aiuto cuoco in un ristorante di via Saragozza, dopo essere arrivato come minore non accompagnato. "Era una ragazzo dolce, un pezzo di pane. Non aveva problemi con nessuno. Ora tutti sono in lutto", racconta la fidanzata che ieri pomeriggio ha pianto la scomparsa del 19enne insieme agli amici. Proprio lì, sulla scena del crimine, dove sono stati messi fiori. "Bader sempre nel cuore", è una delle scritte sui muri. Anche il sindaco Matteo Lepore lo ha ricordato: "Esprimiamo il cordoglio alla famiglia che è in Tunisia".

Nicholas Masetti