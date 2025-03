Morto a 19 anni, la famiglia:: "L’ambulanza si è spenta. Riccardo poteva salvarsi?"

La famiglia di Riccardo Ranuzzi, il 19enne morto a seguito di un incidente in moto, mercoledì scorso, alla rotatoria di Villanova tra via del Lavoro e via dell’Industria, si è rivolta a un legale. Sono troppe, infatti, le cose che non sono andate come dovevano, quella tragica sera.

A parlare di tutti i fatti è il patrigno di Ranuzzi, Luciano: "Oltre al grave fatto, a cui andremo in fondo, costi quel che costi, che la rotonda è buia e senza segnaletica orizzontale, tanto che Riccardo ha preso il cordolo di uno spartitraffico perché non visibile, l’ambulanza che è arrivata sul posto si è rotta". Luciano e mamma Giorgia, insieme agli amici che erano con Riccardo quando si è verificato l’incidente, erano tutti sul posto quando sono arrivati i soccorsi sul mezzo della Pubblica assistenza di Castenaso: "Riccardo era steso a terra, senza sensi, il casco spezzato a metà per l’urto – aggiunge Luciano –. Hanno iniziato a provare a praticargli le manovre di rianimazione poi, dopo un po’, l’ambulanza si è spenta e non andava più in moto. Gli operatori che erano a bordo del mezzo hanno dovuto operare con alcune torce. Si è aspettato, dunque, un altro mezzo del 118, che ci ha messo svariati minuti a sopraggiungere per poi caricare Richi e portarlo in codice rosso al Maggiore dove è morto".

Luciano è quasi senza parole quando ripercorre i frammenti temporali di quella serata: "Eravamo al buio pesto perché come detto quella rotonda non ha nessuna illuminazione e in tanti mi danno ragione. Per di più, l’ambulanza si era rotta: la trovo una cosa assurda. Forse per Riccardo non c’era già più nulla da fare vista la gravità dell’impatto con il suolo dopo che ha preso il cordolo e poi la moto si è impuntata facendolo cadere. Ma se ci fosse stato qualcosa da fare? Se fosse stata questione di minuti, preziosi, decisivi tra la vita e la morte, si può accettare che un mezzo d’emergenza si rompa?".

A replicare è stata Daniela Baldi, presidente della Pubblica assistenza di Castenaso: "La prima cosa che voglio fare è esprimere il mio cordoglio alla famiglia per una tragedia inimmaginabile. La sera dell’incidente non ero presente, ma sono stata relazionata dall’equipaggio intervenuto e l’ambulanza effettivamente ha smesso di andare. Appena arrivati i miei uomini della Pubblica assistenza hanno lasciato il mezzo acceso, come è prassi, poi all’improvviso si è spento e non è più partito. Non riusciamo a capirne il perché, anche il meccanico non ci ha saputo spiegare i motivi dell’accaduto. Siamo convenzionati con il 118 e quindi abbiamo chiamato la Centrale che, sull’intervento, ha mandato un altro mezzo. In 35 anni che siamo sul territorio è la prima volta che succede una cosa simile".

E Daniela Baldi conclude: "I nostri mezzi non hanno più di quattro anni e sono sempre controllati, anche come chilometraggio. Avendo un accreditamento con la Regione è prassi che i mezzi siano nuovi e che non superino un determinato numero di chilometri".

Zoe Pederzini