Morto a 88 anni Renato Meduri, l’oculista che minacciò il collega

È morto all’età di 88 anni Renato Meduri, già professore molto stimato e quotato di Oculistica al Sant’Orsola, il cui nome divenne però noto al grande pubblico per una brutta storia di bossoli e minacce che travolse il Policlinico nel lontano 2007. Se ne parlò per mesi sui giornali e nelle tv locali. Meduri e la moglie Lucia Scorolli, anche lei oculista, finirono infatti sotto inchiesta perché considerati dalla Procura quali mandanti delle minacce messe in atto da due emissari nei confronti del professor Emilio Campos, all’epoca direttore dell’Unità operativa di Oftalmologia del Sant’Orsola. Campos era ’colpevole’, ai loro occhi, di aver tramato nell’ombra per far perdere a Scorolli un concorso da professore associato di Oftamologia. E così i due ’sgherri’, il broker assicurativo maceratese Remo Grassetti e l’autotrasportatore di Torino Roberto Talarico, recapitarono bossoli nella buca della posta della madre di Campos e fecero una spedizione minacciosa nell’ufficio del professore. Campos (che è morto nel 2021) all’epoca fu costretto a girare con la scorta per il Sant’Orsola.

L’inchiesta sfociò in un processo che finì con quattro condanne. In appello, nel 2014, Meduri e Scorolli furono condannati a due anni e due mesi. Loro si sono sempre proclamati innocenti, spiegando che le minacce furono iniziative autonome di Grassetti e Talarico. "Paghiamo la nostra battaglia contro i poteri forti", dissero all’epoca.