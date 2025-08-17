Morto a 98 anni il partigiano Bruno Sarti

È SCOMPARSO alla vigilia di Ferragosto Bruno Sarti, 98 anni, partigiano e per due mandati segretario comunale di Anzola con sindaco Adelmo Franceschini. Risiedeva a Castenaso e lascia la moglie Ada, i figli Roberto e Antonella e due nipoti, Barbara e Federico.

"Negli anni Sessanta – ricorda l’ex vicesindaco di Anzola Loris Marchesini –, Sarti fu il segretario comunale durante i due mandati del sindaco Franceschini. Un segretario comunale molto preparato e animato da passione per il suo lavoro, che ha aiutato molto Franceschini in tutte le decisioni innovative per l’industrializzazione di Anzola e per il primo Piano regolatore".

Sarti ebbe la difficile adolescenza di un ragazzino nato nel 1927 a Bologna, rimasto orfano in tenera età di entrambi i genitori, cresciuto in un collegio per orfani di guerra a Firenze insieme al fratello Giuliano. E frequente ospite, specie d’estate, nella casa della nonna, ad Oliveto (Valsamoggia).

"Sarti a 17 anni – continua Marchesini –, fu anche un partigiano (nome di battaglia Tarzan; ndr), il primo ad incontrare gli americani della Quinta armata che la sera del 19 aprile 1945 percorrevano coi carri armati il greto del Samoggia in direzione di Monteveglio. Non solo: fu rastrellato insieme ad altri partigiani e rinchiuso alle Caserme Rosse (via Corticella, Bologna), dove riuscì a fuggire. Pochi sanno che quel luogo è stato il ’Lager di Bologna’".

Finita la guerra Sarti riprese gli studi e trovò lavoro come impiegato comunale, prima a Monteveglio e poi a Crespellano. Dal 1956 ebbe inizio la sua lunga carriera di segretario comunale partendo da un piccolo Comune (Bannio Anzino) in provincia di Novara, alle pendici del Monte Rosa. Poi ha sempre lavorato nel territorio Bolognese: Monzuno, Anzola, Zola Predosa, Crevalcore, Castenaso e San Lazzaro, senza contare le tante supplenze a Bazzano e in altri Comuni.

Terminò la carriera nel 1990 e successivamente scrisse un libro intitolato ‘Diario di guerra: il racconto degli anni dell’occupazione tedesca e della Liberazione’, in collaborazione con Gabriele Gallerani e Roberto Fiorini e con illustrazioni di Claudio Pesci. Sarti è stato insignito di vari attestati di stima e benemerenze, tra i quali quelli di ‘Commendatore’, conferito nel 1995 dal presidente Oscar Luigi Scalfaro, e di ‘Grande Ufficiale della Repubblica’, conferito dal presidente Giorgio Napolitano nel 2012. Sarti è titolare della Croce al Merito di Guerra e della Medaglia della Liberazione.

Pier Luigi Trombetta