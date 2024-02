Morto Antonio Carullo. Addio allo studioso che amava il diritto. Patuelli: "Grave perdita"

di Gilberto Dondi

La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, ha lasciato tutti sgomenti e addolorati. Antonio Carullo, tra i più importanti studiosi italiani di diritto amministrativo, è morto l’altra sera, colto da un malore improvviso mentre giocava a tennis ai Giardini Margherita. Già professore ordinario all’Alma Mater e avvocato con studio in Strada Maggiore, aveva 75 anni. Lascia la moglie Annalisa Lubich e i figli Gherardo e Giuditta, entrambi avvocati come il padre. I tanti amici e colleghi dell’ateneo e del foro sono rimasti letteralmente sconvolti. Oggi, dalle 14,30 calle 15,30, l’Alma Mater gli renderà omaggio nella cappella dei Bulgari, nell’Archiginnasio. All’attività accademica, a cui teneva tantissimo e con cui aveva formato generazioni di allievi, Carullo affiancava appunto quella di avvocato e nella vicenda delle ‘spese pazze’ aveva difeso con successo gran parte dei consiglieri regionali davanti alla Corte dei Conti.

"È una grave perdita – dice Antonio Patuelli, presidente dell’Abi e de ’La Cassa di Ravenna’ –, Antonio era uno sportivo, il tennis era il suo passatempo prediletto assieme alla barca a vela. Poi naturalmente c’era l’aspetto accademico e professionale, dove Antonio eccelleva ed era un punto di riferimento a livello nazionale. Io ho sperimentato la sua grande preparazione in una occasione, quando ci eravamo rivolti a lui con la mia banca, avendone grande soddisfazione".

Professore ordinario all’università di Ferrara, Carullo era stato poi titolare della cattedra di Diritto pubblico dell’Economia dell’Alma Mater e di Scienze dell’amministrazione all’Università di Venezia. Dal 2016 al 2018 aveva insegnato Diritto amministrativo nella Scuola di Giurisprudenza dell’Unibo. Tuttora teneva lezioni alla Spisa, la scuola di specializzazione di diritto amministrativo. Carullo ha scritto decine di pubblicazioni, dai manuali alle monografie, che rappresentano contributi fondamentali.

"L’avevo visto di recente a teatro – aggiunge Patuelli –, era in gran forma, un uomo di fine ironia e cultura. Sono addolorato, ho perso un amico. Mi spiace molto per Annalisa, mi stringo alla famiglia".

"Con Antonio Carullo se ne va uno dei più importanti studiosi di diritto amministrativo del nostro Paese – dice il sindaco Matteo Lepore –. Ha dedicato tutta la sua vita allo studio e all’insegnamento, rappresentando per molti studenti e per la comunità universitaria un importante punto di riferimento. Esprimo le più sentite condoglianze a nome mio e del Comune alla moglie Annalisa Lubich, alla famiglia, ai colleghi e all’Alma Mater".

"Antonio Carullo era uno dei più importanti colleghi e professori di diritto amministrativo – chiude Flavio Peccenini, presidente dell’Ordine degli avvocati –. Siamo molto addolorati. Una persona squisita e preparatissima, oltre che per me un grande amico". Le esequie si terranno sabato 17 alle 10,30 nella chiesa di San Bartolomeo e Gaetano in Strada Maggiore 4.