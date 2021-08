Bologna, 25 agosto 2021 - Incidente mortale sul lavoro alla Sa-tam, un'azienda di Monteveglio, in provincia di Bologna, nel territorio della Valsamoggia. A perdere la vita un elettricista di 49 anni, residente a Modena e dipendente di una ditta di Piumazzo (Modena).

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Bazzano e dai colleghi del nucleo operativo di Borgo Panigale, intervenuti all'interno di una azienda specializzata nelle sabbiature metalliche, il 49enne era salito su una scala dalla quale poi è caduto da un'altezza di 15 metri mentre stava riparando l'impianto elettrico di un capannone.

Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'uomo.

Fiom Bologna: "Fare chiarezza sull'incidente mortale"

"Confidiamo che le autorità preposte facciano piena luce su quanto accaduto e che siano accertate tutte le responsabilità". Lo scrive in una nota la Fiom Cgil Bologna in merito all'incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Il sindacato, che esprime vicinanza alla famiglia del lavoratore, si mette a disposizione "per fornire tutta l'assistenza - anche legale - che si dovesse rendere necessaria". Inoltre, la Fiom annuncia che "appena sarà possibile, si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario in merito all'infortunio mortale".

"Nelle prossime ore, insieme a Fim e Uilm valuteremo quali iniziative mettere in campo perché appare ormai evidente che anche nel nostro territorio la ripresa delle attività produttive dopo il lockdown si sta realizzando a discapito della sicurezza e sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori", conclude la nota.