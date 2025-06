Sanità bolognese in lutto per Gabriele Molteni: il primario del Sant’Orsola è scomparso a 45 anni

Bologna, 23 giugno 2025 – Bologna e la sanità emiliana piange Gabriele Molteni, 45 anni, direttore dell'Otorinolaringoiatria e Audiologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove aveva sostituito il suo maestro Livio Presutti. E’ morto a causa di una malattia. Nato a Sassuolo (in provincia di Modena), il professor Molteni si era laureato in Medicina e chirurgia e poi specializzato in Otorinolaringoiatria in Unimore.

"La scomparsa troppo precoce del professor Molteni - lo ricorda Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico di Sant'Orsola - rappresenta un lutto difficile da accettare anche per il Policlinico di Sant'Orsola, che si stringe al dolore della famiglia in un forte e sentito abbraccio. Vogliamo ricordando il professionista appassionato, scrupoloso e capace che ha guidato con professionalità e impegno la sua Unità operativa fino all'ultimo momento".

"La scomparsa di questo giovane professionista, stimato da tutti è una tragedia per la quale anzitutto desideriamo esprimere il nostro più profondo cordoglio agli amici e ai famigliari – Luca Baldino e Mattia Altini a nome delle Direzioni di Aou e Auso di Modena –. Il professor Molteni è cresciuto professionalmente e Modena, prima come studente poi come specializzando al Policlinico e, infine come medico contrattista sia al Policlinico sia sul territorio prima di seguire i propri maestri in sedi altrettanto prestigiose. Mancherà a tutti".