Morto Giovanni Pecci, fu l'ideatore del pullman di Prodi e presidente di Nomisma

Bologna, 24 settembre 2025 - Il mondo dell'economia e della politica bolognese e nazionale piange la scomparsa di Giovanni Pecci, economista, docente universitario e figura di spicco nel panorama politico italiano. È morto all'età di 75 anni dopo una malattia. Pecci è noto soprattutto per la sua storica collaborazione con l'ex presidente del consiglio Romano Prodi, per il quale ideò una delle più riuscite e innovative strategie comunicative della storia politica italiana: il celebre "pullman di Prodi" per la campagna elettorale del 1996.

Era il 1995 quando, in vista delle elezioni politiche dell'anno successivo, Pecci ebbe l'intuizione che avrebbe contribuito in modo determinante alla vittoria dell'Ulivo. Il "pullman" non era solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio simbolo di un viaggio attraverso le città italiane, un'iniziativa che avvicinò il Professore e il suo programma ai cittadini, permettendogli di superare le distanze e costruire un rapporto diretto con l'elettorato. Pecci, in quel periodo, era alla guida del "Comitato per l'Italia che vogliamo", un think tank che operava a sostegno della candidatura di Prodi.

La carriera di Giovanni Pecci non si è limitata solo all'impegno politico. Economista di grande spessore, ha ricoperto ruoli di prestigio in diverse realtà. È stato presidente di Nomisma, l’istituto di ricerca economica fondato proprio da Prodi insieme ad altri economisti, e ha guidato anche aziende come Bredamenarinibus e Beghelli Servizi, oltre a presiedere l'istituto di ricerca riminese Sylla.

La sua figura, spesso lontana dai riflettori, ha sempre esercitato una notevole influenza dietro le quinte. Un esempio di questa sua autonomia e del suo pensiero libero si ebbe nel 1999, quando a Bologna fece molto discutere la sua decisione di schierarsi, a sorpresa, con il sindaco di centrodestra Giorgio Guazzaloca. Una scelta che dimostrò la sua capacità di muoversi al di là degli schieramenti tradizionali, basando le proprie decisioni sulla stima personale e sull'efficacia politica. La sua figura mancherà a chi lo ha conosciuto e apprezzato per la sua intelligenza, la sua competenza e la sua capacità di unire strategia e visione.