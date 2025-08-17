Morto il giornalista Giorgio Albéri. Il mondo della cultura in lutto

È molto difficile scrivere di Giorgio Albéri al passato, quando se c’era una persona che guardava al futuro era proprio lui. Mercoledì improvvisamente Giorgio Albéri, giornalista, nonché autore di commedie, riviste e spettacoli teatrali e musicali, si è spento. Aveva appena parlato al telefono con gli amici, ne aveva moltissimi, per i rituali auguri di buon Ferragosto, quando in serata un malore lo ha colpito improvvisamente. Questa "assenza" dalla realtà quotidiana lascia un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva bene. Lascia il figlio Alberto, funzionario di Banca e l’adorato nipote Vittorio. La concretezza di Albéri in tutte le situazioni, il suo veder sempre "il bicchiere mezzo pieno", anche nei tristi accadimenti della vita come la recente morte della moglie Beatrice, ne hanno creato una figura speciale, positiva, sempre pronta ad aiutare gli altri. Ferrarese, classe 1946, ma bolognese di adozione, nel 1970 fu assunto dalla banca del Monte di Bologna e Ravenna, dove sino al 2004 ricoprì posti di responsabilità a livello di Filiale e di Uffici di Direzione generale. Dal 1987 fu iscritto all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista e fu direttore responsabile delle testate del mensile "Le buone notizie" e del quadrimestrale "Le voci dell’Unuci". Solo un carattere come il suo, sempre sorridente, poteva avere l’idea di creare un giornale che facesse passare i tristi pensieri con argomenti di cultura e di informazione. La sua attenzione era sempre proiettata in avanti e sosteneva coloro che condividevano queste idee innovative.

Fu anche nominato tesoriere dell’associazione Ant fondata dal prof Pannuti, carica ricoperta sino al 1993. Molti sono gli incarichi che ha occupato, alcuni dei quali nel sociale per aiutare gli altri, come quando fondò l’associazione di volontariato "Profutura Onlus" che aiuta le persone anziane e indigenti. Fu due volte presidente, delegato di zona, presidente di circoscrizione e direttore di dipartimento del Lions Club International distretto 108 Tb. In dicembre del 2009 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Giorgio Napolitano e, nel 2018, il presidente Mattarella gli ha conferito il grado di ufficiale al merito della Repubblica italiana. Più volte ha rappresentato nei teatri più importanti di Bologna e dell’Emilia Romagna le commedie e gli spettacoli da lui scritti. Le esequie si svolgeranno martedì 19 alle 15 nella chiesa di San Francesco a San Lazzaro di Savena.