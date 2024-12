Morto in canoa, il processo partirà fra tre mesi

Morto a 17 anni in canoa nel Reno, sono stati riuniti i due procedimenti relativi al decesso di Alessandro Ferriani e finalmente potrà partire l’istruttoria: il processo è stato rinviato al 10 marzo 2025, giudice Giuseppe Pighi. La famiglia del ragazzo chiede giustizia per una tragedia che sarebbe ancora tutta da chiarire. Il primo febbraio 2019, Alessandro si stava allenando con due compagni del Canoa Club Bologna, a valle della diga di Casalecchio. Erano quasi le 17, non ancora buio, quando il 17enne si rovesciò con la canoa e non riuscì più a tornare in superficie. Stando a quanto ricostruito, l’istruttore aveva cercato prima di aiutarlo con un remo, poi si era gettato in acqua per fargli guadagnare la riva. Ma era stato tutto inutile. A uccidere Ferriani, secondo l’esame autoptico, fu un mix tra annegamento e ipotermia. Poco dopo la morte di Alessandro, il pubblico ministero Antonello Guastapane aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Dopo alcuni mesi era stata chiesta l’archiviazione, ma la famiglia si era opposta.

Tre gli elementi che avevano presentato per dire no alla fine dell’indagine: un’ora trascorsa nell’acqua gelata (la temperatura del fiume sarebbe stata di appena un grado sopra lo zero), le mancate competenze dell’istruttore e un divieto di navigazione in quel determinato tratto del Reno. E, nell’atto di impugnazione dei familiari del ragazzo, si citava anche il regolamento di polizia urbana del Comune di Casalecchio: i genitori avevano chiesto se il Canoa Club avesse o meno le autorizzazioni e i permessi necessari per portare i ragazzi sul fiume. Poche ore dopo la tragedia, peraltro, il Reno era esondato, allagando i territori di alcuni comuni. Ora, dopo anni da quei fatti, sono stati unificati i procedimenti (che erano due) a carico dell’assistente di base, l’allenatore, il presidente e il responsabile del Canoa Club, indagati a vario titolo per omicidio colposo, favoreggiamento e falso (quest’ultimo punto è relativo a una questione legata al patentino da istruttore del giovane allenatore che quel giorno aveva portato i ragazzi sul fiume).

Il 10 marzo del prossimo anno, quindi, si entra nel vivo, a livello processuale, dentro una vicenda che aspetta risposte da tanto tempo: in quella data, saranno sentiti i testimoni oculari di quel giorno tragico e le persone informate sui fatti.

Chiara Gabrielli