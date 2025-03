Morto in moto, la famiglia: "Rotonda buia"

"Riccardo ha perso la vita per una rotonda che non solo non è adeguatamente segnalata, ma non è neanche illuminata". Dure le parole di Luciano, il patrigno di Riccardo Ranuzzi, il 19enne di San Lazzaro che, mercoledì, poco dopo le 23 ha perso la vita, mentre era in sella alla sua Aprilia, a Villanova di Castenaso tra via del Lavoro e via dell’Industria.

"Quanto avvenuto lo dimostrano i segni sull’asfalto e il racconto che hanno fatto gli amici di Richi che erano in macchina proprio dietro di lui. In quella zona è buio pesto, non ci sono lampioni e per di più manca tutta la segnaletica orizzontale che avvisa dell’ingresso in rotonda – prosegue Luciano –. Riccardo non si è accorto che era già quasi arrivato alla rotatoria, anche perché col casco, per di più integrale, se non ci sono segnali ed è buio fai fatica a vedere attorno a te. Ha toccato con la ruota della moto il cordolo dello spartitraffico in ingresso alla rotatoria. Perdendo il controllo del mezzo ha provato a frenare, come si vede anche dalle tracce sulla carreggiata, ma la moto, data la manovra improvvisa, si è impennata e Riccardo è stato sbalzato sull’erba della rotonda. L’impatto con il suolo è stato talmente improvviso e violento che il casco era spezzato in due. Gli amici dalla macchina hanno visto che il nostro Richi non si era reso conto di essere quasi sul cordolo, gli hanno sfanalato per avvertirlo, ma era già tardi".

Riccardo aveva ancora tutta una vita davanti: amorevole con i familiari, socievole e studioso, aveva finito il Majorana e aveva iniziato a lavorare in un’officina meccanica di San Lazzaro. Moto, Formula 1 e calcio le sue grandi passioni. Da qualche tempo, poi, aveva deciso di iscriversi anche all’Università per diventare personal trainer: da quando aveva conosciuto il mondo del fitness era stato amore a prima vista. "Nulla ci riporterà indietro Riccardo. Lo sappiamo – prosegue il compagno di Giorgia, mamma di Ranuzzi –. E quanto stiamo denunciando, in merito alla pericolosità di quella maledetta rotonda, non deve servire a noi per avere un risarcimento per quanto successo. Deve servire a chi di dovere per intervenire e per fare in modo che questo non capiti mai più, che nessuna vita venga spezzata per incuria. Quello che stiamo passando noi è l’inferno, un dolore che non può e non deve capitare ad altri solo perché le istituzioni non fanno quello che devono".

Luciano e Giorgia, la sera della tragedia, non appena avvisati di quanto avvenuto, si sono precipitati sul posto. "Riccardo era un ragazzo sempre molto responsabile – ricordano –. Mandava spesso video alla madre per salutarla, mandarle un bacio o dirle che sarebbe rimasto fuori un po’ di più perché usciva con gli amici. Ma ci teneva sempre che fossimo informati e che non stessimo in pensiero. Quando ci hanno chiamato quella sera per dirci che aveva avuto un incidente abbiamo sperato si trattasse di un infortunio o poco più. Questa tragedia ci ha stravolto la vita".

Zoe Pederzini