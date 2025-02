Morto in scooter, raccolta fondi per i funerali

"Ciao Missile". Inizia così la commossa lettera che la famiglia di Brayan Wilxander Mini gli ha scritto dopo la tragedia che lo ha strappato alla vita. Il 22enne operaio, che risiedeva a Monterenzio col padre Alessandro e la sorella Kimberley, è morto, all’alba di domenica, all’incrocio tra via Emilia e via Kennedy, a San Lazzaro. Il suo Kymco 125, che, alle 4, transitava sulla via Emilia e andava verso Ozzano, si è scontrato con un autobus Tper, in servizio per il trasporto del personale, che proveniva dalla laterale via Kennedy.

A quell’ora l’impianto semaforico che regola l’incrocio teatro dell’incidente era lampeggiante. "Abbiamo lasciato dei sospesi. Sono poche parole, ma molto importanti. A volte le diamo per scontate, trascinati dalla frenesia, le mettiamo in secondo piano e, poi, non ci prendiamo il tempo di dirle. Corriamo dietro la quotidianità, possiamo avere tutti i soldi del mondo, ma alla fine di quello che resta cosa ce ne facciamo? – scrivono i familiari –. Lo sappiamo che sei ancora tra di noi. Ti sentiamo dentro di noi e attorno a noi perché la tua presenza è viva. Vogliamo cambiare il mondo? Educhiamoci alla verità. Perché nella vita si nasce, si ama e si muore. Nessuno può scappare, questa è la verità. E invece corriamo per avere dei rimorsi. Ti vogliamo bene. Per sempre insieme".

È partita, intanto, sulla piattaforma GoFundme, una raccolta fondi, lanciata da alcuni amici di famiglia di Brayan: "Stiamo raccogliendo fondi per il funerale e per il trasferimento della salma da Bologna a La Spezia". Proprio nella città ligure, infatti, vive, da tempo, la madre di Brayan ed è lì che, da quanto si apprende, la famiglia vorrebbe organizzare l’ultimo saluto al giovane.

A stringersi attorno ai familiari di Brayan è stata, nella giornata di ieri, tutta la comunità di Monterenzio, a partire dal sindaco Davide Lelli che ha portato le proprie condoglianze e la vicinanza alla famiglia Mini: "Sono notizie queste che non si vorrebbe mai ricevere. A nome mio, dell’amministrazione e dei cittadini tutti di Monterenzio, esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Brayan. La nostra comunità si stringe attorno alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. In questo momento di grande dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, con la vicinanza e il sostegno di tutto il paese".

Zoe Pederzini