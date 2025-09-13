Folle fuga dalla polizia e schianto a 200 all’ora sull’auto rubata: Lali aveva 18 anni

Bologna, 13 settembre 2025 – Un lampo di luce. E poi una tempesta di pezzi di lamiera, scintille, plastica. Sul marciapiede, pochi metri più in là, il corpo senza vita di Valjero Maksuti, albanese di 18 anni, sbalzato fuori dall’Audi A3 verde scuro, letteralmente aperta a metà. La scena terribile è l’epilogo di una fuga a folle velocità, iniziata in via Tolmino, quando l’auto con a bordo Valjero, seduto al posto del passeggero, e O. K., un connazionale diciannovenne, viene intercettata da una volante del commissariato Santa Viola.

Non è ancora l’alba e i poliziotti, insospettiti da quei due ragazzi a bordo di un bolide, decidono di controllarli. All’inizio i due sembrano collaborare. Restano fermi al semaforo finché non scatta il verde. A quel punto, il diciannovenne al volante pigia a tutta forza l’acceleratore e schizza come una scheggia imboccando prima via Andrea Costa e poi i viali. L’auto raggiunge quasi i 200 chilometri orari. La volante li segue, ma non alla velocità dell’Audi, che intanto svolta in via Murri. Poco prima dell’incrocio con via dei Lamponi, la strada fa una semicurva. Qui la carreggiata è divisa da uno spartitraffico: il diciannovenne perde il controllo della macchina, che sbanda e ormai va da sé. L’Audi sale sul marciapiede e centra un palo della segnaletica. La velocità è talmente altra che l’auto, praticamente, si spacca a metà: uno schianto terribile. Per Valjero, che vola sul marciapiede, non c’è scampo. Rimane invece quasi illeso l’amico dieciannovenne. Dieci secondi dopo lo schianto, sul posto arriva anche la volante: gli agenti scendono subito per prestare soccorso alle vittime. In via Murri arrivano i sanitari del 118, i vigili del fuoco, altre pattuglie della polizia con la Scientifica e anche la locale.

E iniziano le indagini subito, per cercare di ricostruire quanto accaduto. L’Audi risulta essere stata rubata nella notte tra l’8 e il 9 settembre in via Pio Carlo Falletti, in San Donato. Un gioco da ragazzi, visto che all’interno la proprietaria aveva lasciato una copia della chiave. Nell’abitacolo distrutto, i poliziotti trovano un martelletto frangivetro, un braccialetto d’oro e le chiavi di un’abitazione. Nel borsello di Valjero c’è invece un tirapugni. Il ragazzo alla guida ha con sé una patente albanese.

Si scava nelle loro vite: sono entrambi arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati. Il diciannovenne risulta ancora ospite di una comunità di via Gaibola, ma ha nella sua disponibilità anche un appartamento a Castenaso sempre riconducibile alla comunità; Valjero, invece, aveva lasciato a febbraio, appena raggiunta la maggiore età, la comunità di via Scipione dal Ferro, per andare a vivere per conto proprio. I poliziotti del Santa Viola, che conducono le indagini, ieri pomeriggio hanno effettuato delle perquisizioni nelle abitazioni e nella comunità dove è ancora alloggiato il diciannovenne. Il ragazzo è stato trasportato al Maggiore per una frattura del polso e un’ecchimosi al viso: è stato informato solo in serata della morte dell’amico e, al termine degli atti, coordinati dal pm Roberto Ceroni, è stato arrestato per omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione dell’Audi.

La polizia, per ricostruire ogni attimo della tragedia, oltre ad ascoltare i testimoni, ha acquisito anche i video ripresi da alcuni residenti e anche dalle attività di via Murri, che mostrano il momento dello schianto e l’arrivo, in un secondo tempo, della volante, che è comunque stata posta sotto sequestro.

“Aspettiamo cosa ci dicono polizia di Stato e inquirenti per capire di cosa si trattava esattamente”, le parole, ieri mattina, del sindaco Matteo Lepore.