Morto Lamberto Cotti, ex presidente della Provincia

San Giovanni (Bologna), 4 giugno 2025 – E’ morto oggi Lamberto Cotti, 78 anni, di San Giovanni in Persiceto, politico del Pd a livello locale e regionale. “Il sindaco, la giunta, il consiglio e l’amministrazione comunale di Persiceto – si legge in una nota del Comune – esprimono le più sentite condoglianze ai famigliari di Cotti. Nato nel 1947 a San Giovanni in Persiceto, dove era molto conosciuto e stimato, Cotti è stato fin dalla gioventù impegnato in politica, divenendo membro del Partito socialista italiano, assessore e vicesindaco di Persiceto. Per la Provincia di Bologna, dal 1980 ha rivestito i ruoli di capogruppo, presidente di commissione e assessore alle Attività Produttive. E dal 1990 al 1995 ne è stato presidente. In seguito è divenuto consigliere regionale”. “Cotti – afferma il Pd di Bologna –, è stato per tanti anni un punto di riferimento per il centrosinistra e nelle istituzioni locali”. “A nome mio e dell’amministrazione metropolitana – dice il sindaco di Bologna Matteo Lepore – esprimo le più sentite condoglianze ai famigliari di Lamberto Cotti”. Per Andrea De Maria, deputato del Pd, Cotti è stato “un protagonista della vita politica bolognese”.

p. l. t.