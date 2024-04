È morto Manuel Bedonni: non ce l’ha fatta il giovane centauro

Sasso Marconi (Bologna), 25 aprile 2024 – Non ce l’ha fatta Manuel Bedonni, il 25enne rimasto coinvolto la sera del 24 aprile in un grave incidente stradale sulla Porrettana. Il ragazzo, in sella a una moto, si è schiantato contro un camion.

Era stato portato in gravi condizioni al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore, oggi in serata il triste annuncio. Una tragedia per la famiglia che già l’anno scorso aveva perso un altro componente: il padre di Manuel infatti è morto ad aprile 2023.

L’incidente

Erano le 21,10 del 24 aprile e il giovane stava percorrendo la Porrettana nel tratto di Pontecchio Marconi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Sasso, moto e camion si sarebbero scontrati frontalmente. La moto ha colpito lateralmente l’autocarro: il giovane conducente ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire sulla carreggiata.

Dopo l’incidente sul posto oltre i sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per liberare il ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere, i carabinieri, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale di Casalecchio per ricostruire la dinamica dell’incidente.