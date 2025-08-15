Morto Mario Marchi, ex direttore della Caritas di Bologna

Bologna, 15 agosto 2025 – Si è spento ieri, alla vigilia del suo ottantesimo compleanno, Mario Marchi, ex direttore della Caritas diocesana di Bologna. Diacono dal 2009, aveva diretto la Caritas dal 2013 al 2018. Lunedì dalle 9 alle 10 sarà aperta la camera ardente all'ospedale Bellaria, mentre i funerali saranno celebrati alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova alla Dozza. Ordinato diacono permanete il 15 febbraio 2009 dal cardinale Carlo Caffarra, nel 2013 fu scelto dall'Arcivescovo per dirigere la Caritas diocesana succedendo a Paolo Mengoli. Nel 2018 l'incarico passò a don Matteo Prosperini, attuale direttore, che ieri ha scritto un commosso ricordo del predecessore e amico.

"Arrivederci caro Mario, ci siamo salutati qualche settimana fa e lo hai fatto con lo sguardo ora che le parole non uscivano più, ma ci siamo capiti, anche questa volta”, scrive don Matteo, il "pezzetto della vita della nostra Chiesa di Bologna” condiviso con Marione, come lo chiamava con affetto, "attraverso il servizio nella Caritas Diocesana. Tu sei stato un grande apripista per me. Nei tuoi anni di direzione hai colto il bisogno di intraprendere un nuovo modo di essere Caritas, un modo contemporaneo che ponesse lo sguardo sui problemi dell’oggi, su chi oggi bussa alla nostra porta e sul bisogno delle nostre comunità di essere formate a questo". Ricordando uno "sguardo emanava la bontà che ti è sempre stata riconosciuta da chiunque ti ha incrociato nel servizio Caritas e non solo”, il direttore della Caritas, parla anche del vicino di casa "sempre attento a chiedermi della mia famiglia e anche un breve check sulle vite dei nostri cari era motivo per sentirci vicini. Lasci davvero un vuoto grande e non è retorica. Arrivederci Mario, grazie per il bene che ci hai e mi hai voluto".