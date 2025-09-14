Morto nello schianto sull’auto rubata. La folle fuga è durata sei minuti

Sei minuti appena. Per arrivare da via Tolmino a via dei Lamponi. L’Audi A3 rubata con a bordo Valjero Maksuti praticamente ‘volava’. Ai 150 ha bruciato ogni semaforo dei viali, rischiando anche di investire un gruppo di persone che stava attraversando. E una volta in via Murri, O.K., il diciannovenne ora alla Dozza che era al volante, ha spinto ancora di più l’acceleratore, arrivando oltre i 180. A quella velocità ha centrato un palo, che come un coltello caldo fonde il burro, ha spezzato a metà la macchina. E la vita di Valjero, che era seduto al posto del passeggero ed è schizzato fuori dall’abitacolo finendo la sua giovane vita sull’asfalto.

O. K. è rimasto praticamente illeso, se si escludono una frattura al polso e un’ecchimosi al volto. Subito dopo l’arresto, è stato sottoposto all’alcol test e agli esami per verificare se avesse assunto sostanze. Al primo è risultato negativo; per quanto riguarda l’eventuale uso di stupefacenti, per gli esiti delle analisi bisognerà attendere ancora qualche giorno. Intanto, il diciannovenne la notte scorsa, al termine degli atti, è stato portato alla Dozza, in arresto per omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione della macchina, che era stata rubata nella notte tra l’8 e il 9 settembre in zona San Donato.

Le indagini stanno andando avanti, per capire da quanto tempo i ragazzi fossero in possesso dell’auto e dove stessero andando quella notte. Prima di sapere che il suo amico era morto nello schianto, O. K. aveva parlato della folle fuga come di una ‘bravata’, commessa perché non aveva la patente. Nell’auto, infatti, i poliziotti del Santa Viola che conducono le indagini hanno trovato solo una patente albanese, oltre a un martelletto frangivetro, un tirapugni e un braccialetto d’oro. C’erano anche le chiavi di un’abitazione, collegata alla comunità dove il diciannovenne è alloggiato. Entrambi i ragazzi, originari di Diber, in Albania, erano arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati. In realtà in Italia vive anche un fratello di Valjero, che si è messo in contatto subito appena appreso della tragedia con la polizia.

Stando a quanto immortalato dai video acquisiti dagli inquirenti, coordinati dal pm Roberto Ceroni, la Tonale della polizia, che seguiva l’Audi A3, è sopraggiunta sul luogo dello schianto almeno 10 secondi dopo la tragedia, con i poliziotti che sono subito intervenuti per prestare soccorso ai due giovani. Ma a Valjero quella ‘bravata’ non aveva già lasciato scampo.

Nicoletta Tempera