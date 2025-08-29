Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
È morto l'architetto Piero Cavalcoli, fu il padre del piano urbanistico di Palazzo Malvezzi
29 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
È morto l'architetto Piero Cavalcoli, fu il padre del piano urbanistico di Palazzo Malvezzi

Già dirigente in Regione Emilia-Romagna ed ex direttore pianificazione della Provincia, nel 2017 firmò un manifesto contro la legge regionale sul consumo di suolo

Bologna, 29 agosto 2025 –  È deceduto questa mattina a Bologna l'architetto Piero Cavalcoli, già dirigente in Regione Emilia-Romagna ed ex direttore pianificazione della Provincia. Fu tra l'altro il padre, agli inizi degli anni 2000, del Ptcp, il piano urbanistico di Palazzo Malvezzi.

Nel 2017 firmò un manifesto contro la legge regionale sul consumo di suolo. E nelle settimane scorse si era espresso in maniera preoccupata sul caso dei permessi urbanistici 'facili', temendo che Bologna finisse nella scia di Milano. "Una grave perdita", commenta l'ex consigliere provinciale Sergio Caserta.

