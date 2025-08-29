È morto l'architetto Piero Cavalcoli, fu il padre del piano urbanistico di Palazzo Malvezzi

Bologna, 29 agosto 2025 – È deceduto questa mattina a Bologna l'architetto Piero Cavalcoli, già dirigente in Regione Emilia-Romagna ed ex direttore pianificazione della Provincia. Fu tra l'altro il padre, agli inizi degli anni 2000, del Ptcp, il piano urbanistico di Palazzo Malvezzi.
Nel 2017 firmò un manifesto contro la legge regionale sul consumo di suolo. E nelle settimane scorse si era espresso in maniera preoccupata sul caso dei permessi urbanistici 'facili', temendo che Bologna finisse nella scia di Milano. "Una grave perdita", commenta l'ex consigliere provinciale Sergio Caserta.