Morto punto dal calabrone, amici lanciano raccolta fondi: “Aiutiamo la compagna, è sola”

Monterenzio (Bologna), 17 agosto 2025 – Una raccolta fondi, quella organizzata da due amiche di famiglia di Alessandro Bologna, che ha l’obiettivo di aiutare la compagna in questo difficile momento. Il b&b a Villa di Cassano, infatti, attualmente è chiuso e serviranno risorse per far sì che riesca ad avere un futuro dopo questa tragedia.

Come si legge sulla piattaforma GoFundMe: “Questa causa ci sta molto a cuore perché purtroppo in questo momento Angela (compagna di Alessandro, ndr) ha necessità di un sostegno economico e di tutto il nostro aiuto. Vivevano insieme da 10 anni, mai un solo giorno separati, ma nessuno poteva pensare a quello che è successo. Da tempo insieme gestivano il b&b ’La Meridiana House’ (nella foto): non solo un lavoro, ma un sogno, coltivato e costruito con le loro mani nel tempo.

Quello che è successo ad Alessandro è stato raccontato sui social, da tv, giornali e siti d’informazione, ma quello che nessuno sa è che, a causa di quanto successo, Angela ha dovuto sospendere l’attività: il fatto che non siano sposati crea degli ostacoli burocratici per tenere aperta la struttura. Il b&b è sempre stata la loro unica fonte di guadagno. Il vostro contributo conta molto per noi, indipendentemente dall’importo che ciascuno riuscirà a donare: anche la più piccola donazione può fare la differenza”. Le risorse, inoltre, serviranno anche per le spese del funerale.