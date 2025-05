Morto il ragazzo di 17 anni dopo l’incidente in moto a Sant’Agata Bolognese

Bologna, 6 maggio 2025 – Non ce l’ha fatta Rayane Essaid, il ragazzo di 17 anni che era alla guida di una moto con la quale, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso (2 maggio), si era schiantato violentemente contro una Dacia Duster, all’incrocio tra via Fratelli Cervi e viale della Repubblica, a Sant’Agata Bolognese.

Il decesso del giovane, che era nato all’ospedale di Bentivoglio, ma viveva con la famiglia da tanti anni a San Giovanni in Persiceto, è stato dichiarato morto poco dopo le 15 dai medici del Maggiore dopo le ore di osservazione della morte cerebrale (sei) previste dai rigidi protocolli sanitari.

Le condizioni del ragazzo erano apparse subito gravissime ed era stato trasportato con l’elisoccorso. E già nel pomeriggio di ieri si era sparsa la voce che il diciassettenne non ce l’avesse fatta, tanto che molti amici e amiche del giovane si erano radunati nei pressi del Maggiore.

Oggi pomeriggio l’ufficializzazione da parte dell’Azienda Usl del decesso del giovane.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo di origini straniere era alla guida di una moto, sembra di proprietà di un suo amico, e dietro di lui trasportava una coetanea, anche lei di origini straniere, quando si è scontrato con la Dacia Duster che aveva a bordo una famiglia composta da madre, padre e il figlio di sette anni.

Anche la ragazza che era sulla moto è rimasta ferita nell’impatto, ma in modo meno grave, è ricoverata, ma non in pericolo di vita, come fortunatamente non lo sono la mamma e il bimbo a bordo dell’auto, portati in ospedale per accertamenti e medicazioni del caso.

Subito dopo l’incidente, oltre ai mezzi di soccorso, sono arrivati i carabinieri della stazione di San Giovanni in Persiceto e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni che hanno raccolto testimonianze, effettuato tutti i rilievi relativi allo schianto, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul luogo dello scontro erano arrivati i familiari del giovane e numerose altre persone, probabilmente conoscenti o altri familiari, forse del proprietario della moto, sono nate discussioni e non sono mancati attimi di tensione, tanto che sono dovuti intervenire i militari dell’Arma per riportare la situazione alla normalità.