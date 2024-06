Ragazzo di 37 anni trovato morto a San Lazzaro, era scomparso dalla sera prima

San Lazzaro (Bologna), 14 giugno 2024 - È stato trovato morto il 37enne di cui era stata denunciata la scomparsa nella prima serata di giovedì. L’uomo, che pare soffrisse di depressione, purtroppo si è tolto la vita, a San Lazzaro, vicino a dove aveva lasciato la sua auto in via Madonna dei Boschi.

La denuncia di scomparsa era stata fatta dai familiari e da subito erano partite le ricerche del 37enne. In campo per le operazioni i vigili del fuoco dei distaccamenti di Pianoro e San Lazzaro, il nucleo cinofili, i droni (Sapr), l’unità di crisi locale (Ucl), la topografia applicata al soccorso (Tas) e il funzionario di guardia.

A coadiuvare i pompieri anche i carabinieri, Cri, Cnas e personale volontario di San Lazzaro.

La macchina dell’uomo è stata rivenuta poche ore dopo, come detto, in via Madonna dei Boschi e, poco distante dalla vettura, il corpo del 37enne senza vita. Come riferiscono gli investigatori non vi sono dubbi che si sia trattato di un gesto estremo.