Morì nella Seconda guerra mondiale. I resti tornano a casa dopo 85 anni

Bologna, 10 ottobre 2025 – Un ritorno a casa dopo 85 anni. Stiamo parlando di Delmo Palavanchi cittadino persicetano di San Matteo della Decima che morì in Germania, dove lavorava, a causa di un incidente stradale, nel 1940. E ora, grazie all’esercito, le sue spoglie mortali sono tornate a Decima. Il comando militare dell’esercito Emilia-Romagna ha restituito infatti ai familiari i resti del congiunto. La cerimonia di consegna si è svolta ieri mattina nella caserma Minghetti di Bologna, sede del Cme (Comando militare esercito Emilia-Romagna), dove si è tenuta una solenne cerimonia per la consegna dei resti mortali di Delmo Palavanchi ai familiari.

Palavanchi, cittadino italiano nacque nel 1910 a San Giovanni in Persiceto, e le sue spoglie erano custodite in Germania nel cimitero militare italiano d’onore di Berlino – Zehlendorf. "Mio padre Delmo – spiega una delle figlie Antonietta Palavanchi – si sposò qui a Decima ebbe tre figli e poi da civile decise di andare a lavorare nelle bonifiche dei terreni in Germania. Ma un giorno ebbe un incidente a bordo di un camion, con altre persone, e morì. Causa il periodo di allora, considerando che si trovava nella Germania dell’est, non riuscii più ad avere notizie di dove fosse stato tumulato mio padre". "Tuttavia – continua la nipote Rita Accorsi – grazie all’interessamento di Mauro Borsarini, ex dirigente scolastico, siamo riusciti a sapere dove era stata tumulata la salma. E abbiamo successivamente contattato il ministero della Difesa che ci ha messo nelle condizioni di poter riavere il nonno a casa. E ieri è stata una cerimonia molto commovente. Ringrazio, assieme ai miei familiari, i militari della caserma Minghetti, per l’accoglienza e per la possibilità che ci hanno dato di tumulare il nonno nella sua terra natia". L’urna contenente le spoglie di Palavanchi sono state accolte all’interno della cappella della caserma Minghetti, dove il cappellano militare, don Sergio, ha officiato una cerimonia religiosa, alla presenza del comandante territoriale, colonnello Francesco Randacio, di una rappresentanza del Cme Emilia-Romagna, delle associazioni combattentistiche e d’Arma, delle autorità civili e dei familiari. Al termine della funzione, dopo la resa degli onori militari, l’urna è stata consegnata ai familiari per la definitiva tumulazione nel cimitero di San Matteo della Decima.

Nell’occasione sono stati consegnati anche i resti, in questo caso, di un soldato del Genio, Domenico Montanari, nato nel 1913 a Quattro Castella (Reggio Emilia). Montanari dopo aver assolto il servizio di leva fu richiamato alle armi per la campagna in Africa Orientale e successivamente prese parte alle operazioni in Albania. Dopo l’8 settembre 1943 fu catturato dai tedeschi e deportato in Germania come Imi (Internato militare italiano), dove morì in prigionia nell’ottobre dello stesso anno. Le sue spoglie riposavano in Germania nel cimitero militare italiano d’onore di Amburgo.