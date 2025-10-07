Morto sull’A1, raccolta fondi per la figlioletta

"Quando mio fratello vide quel rustico a Tiola, fu amore a prima vista. Nonostante l’edificio fosse piuttosto malridotto, si impegnò comunque per acquistarlo e metterlo a nuovo. Fin da subito si rimboccò le maniche con un impegno instancabile, perché il suo sogno era quello di lasciare alla sua bambina un luogo sereno in cui poter crescere con tranquillità". Un sogno, quello di Andrea Moscardini, morto la scorsa settimana in un incidente stradale sull’A1, ora portato avanti con amore da sua sorella Alice e dalla sua famiglia, sostenuti fin da subito dall’abbraccio sincero dell’intera comunità.

"Sono tantissime le persone della Valsamoggia e non solo che, in questi giorni così dolorosi, non ci hanno mai lasciati soli – ricorda la mamma Paola – e che continuano a dimostrarci un affetto difficile da descrivere a parole. Persone che vorrei ringraziare una a una, per l’immensa vicinanza che ci hanno fatto sentire in ogni momento. A loro va il mio più grande ringraziamento, per ogni singola parola e gesto che ci è stato dedicato". Pochi giorni dopo la scomparsa di Andrea, sulla piattaforma GoFundMe è stata lanciata dai familiari una raccolta fondi arrivata a oltre 8mila euro (con l’obiettivo di 9mila euro), che ha riunito la comunità in una rete d’amore in sua memoria, per sostenere concretamente il futuro della piccola e della sua mamma.

"Ogni angolo di quella casa parla di lui. Del suo cuore, della sua dedizione, del suo desiderio di lasciare alla sua bambina un luogo bello e pacifico dove crescere. Andrea era una persona che trasmetteva serenità. Lo si percepiva negli abbracci, nei sorrisi, nelle chiacchierate su ciò che conta davvero nella vita. Conoscerlo significava sentirsi accolti. Viveva con leggerezza e profondità allo stesso tempo, e ogni volta che ti donava parte del suo tempo lasciava in te un po’ della sua pace" si legge nella premessa della raccolta, che ha fin da subito coinvolto una significativa partecipazione. Non soltanto una casa, dunque, ma un vero e proprio simbolo che racchiude l’impegno e la dedizione portate avanti negli anni. "Un posto che ha saputo rinnovare attraverso un instancabile lavoro e con grande entusiasmo, che ora vorremmo preservare, coprendo le spese del mutuo per portare avanti la sua volontà e mobilitandoci per il futuro della sua bambina. Andrea – ricorda la sorella – viveva per lei ed era benvoluto da tutti per la sua immensa disponibilità e gentilezza. Affrontava sempre i problemi e spronava le altre persone a vivere con coraggio. Mio fratello è stato per me un esempio di vita".

Giorgia De Cupertinis