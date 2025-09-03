Muore col trattore contro un albero: ipotesi malore

Gaggio Montano (Bologna), 3 settembre 2025 – Un uomo di 85 anni è stato trovato morto nella tarda mattinata, dopo essersi schiantato con il suo trattore in località Vaiarana, a Palazzo d’Affrico, nei boschi di Gaggio Montano, a circa mezzo chilometro dalla sua abitazione. Stando a quanto si apprende l’anziano, Bruno Paolo Chinni, stava guidando il mezzo agricolo, come faceva abitualmente, per svolgere alcuni lavori di campagna.

A un certo punto, per cause da chiarire e che non escludono il malore, l’85enne si sarebbe dapprima schiantato con il trattore contro un albero, per poi cadere rovinosamente fuori dal mezzo tra rovi e arbusti. A dare l’allarme è stata la moglie, che non vedendo tornare a casa il marito, è andata a cercarlo nel bosco e ha visto il trattore incidentato e il corpo a terra. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica e l’elisoccorso di Pavullo con il verricello.

Con loro anche i vigili del fuoco del locale distaccamento, che si sono adoperati per recuperare l’85enne. Per lui, però, all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare: non si esclude, infatti, che sia stato colpito da un malore prima di andare a sbattere con il trattore contro l’albero. Trattandosi di una zona boschiva e impervia, il recupero del corpo ha richiesto parecchio tempo e impegno da parte dei soccorritori. Sulla scena della tragedia anche i carabinieri, che hanno fatto i rilievi del caso.