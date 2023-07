Morto Vittorio Capecchi, addio al grande sociologo e professore emerito Unibo

Bologna, 30 luglio 2023 – È morto, a Bologna e a 84 anni, Vittorio Capecchi, sociologo e docente universitario. Uno studioso che ha combinato nelle sue ricerche l'economia, la matematica e la sociologia, indagando le lotte operaie, la salute nelle fabbriche e il malessere sociale. Era professore emerito dell'Università di Bologna dove ha insegnato sociologia e sociologia del lavoro.

In oltre quarant'anni di lavoro intellettuale, segnati da un particolare incrocio di punti di vista e di esperienze tra università, sindacato e politica, Vittorio Capecchi è stato un testimone privilegiato dell'evoluzione del modello di sviluppo emiliano-romagnolo: dalle prime indagini sulla salute nelle fabbriche degli anni Settanta alle ricerche per le "conferenze di produzione" della Flm, dagli studi sui distretti e le filiere, fino ai nuovi scenari dell'economia e del lavoro, con il corollario di fenomeni inediti di vulnerabilità e malessere sociale diffusi anche in Emilia-Romagna.

Lo ricorda Simonetta Saliera, già presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna: “Con la morte di Vittorio Capecchi scompare un uomo intelligente e attento ai temi sociali e del lavoro, a tutte le fratture che segnano la nostra comunità complessa e caratterizzata da tensioni. Nella sua vita è stato capace di coniugare la grande dedizione allo studio e alla ricerca con la passione politica e l'insegnamento. Mai indifferente, ma curioso di capire la realtà in tutte le sue pieghe”, dice.

Biografia

Nato a Pistoia il 28 novembre 1938, Capecchi si laureò in economia nel 1961 all'Università Bocconi di Milano con una tesi sperimentale dedicata a "I processi stocastici markoviani per studiare la mobilità sociale". Nel 1975 è diventato professore ordinario di sociologia nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna, dove aveva iniziato a insegnare nel 1968. Negli ultimi anni, prima del pensionamento, ha diretto il master "Tecnologie per la qualità della vita" dell'Università di Bologna, facendo ricerche comparate in Cina e Vietnam.

Negli anni '60 a New York Capecchi ha studiato la sociologia matematica, ha avuto rapporti con la radical sociology e con la "Montly Review", che si concretizzarono, nel 1970, in una presa di posizione radicale sulla metodologia sociologica. In quell'anno, infatti, il sociologo si presentò a Claudio Sabattini della Flm (Federazione Lavoratori Metalmeccanici) per mettersi "al servizio della classe operaia". Nel 1973 assunse l'incarico di direttore responsabile dell'Ufficio Studi della Flm e all'interno dell'organizzazione conobbe Adele Pesce (segretaria della Flm regionale Emilia-Romagna), che diventerà la sua compagna. La sua lunga e poliedrica storia intellettuale è stata comunque segnata da due costanti e fondamentali interessi, quello per le discipline economiche e sociali e quello per la matematica, passioni queste che si sono tradotte nella fondazione e direzione di due riviste tuttora attive: "Quality and Quantity" (rivista di modelli matematici fondata nel 1966) e "Inchiesta" (fondata nel 1971, pubblicata dalla casa editrice Dedalo).